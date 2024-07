Offenbar Mega-Hack bei Disney, 1 Terabyte Daten angeblich gestohlen

Bei Disney hat es offenbar einen umfangreichen Hackerangriff gegeben.

Wie Hackread berichtet, wurden dabei angeblich mehr als 1 Terabyte an internen Daten zu Disney-Projekten geleakt.

Interne Dateien vom Disney im Netz

Eine Hackergruppe namens NullBulge gibt an, in Disneys interne Slack-Plattform eingedrungen zu sein. Dort habe man Nachrichten, Dateien, Code und mehr gesammelt.

Das umfasst nach Angaben der Gruppe "fast 10.000 Kanäle, alle möglichen Nachrichten und Dateien, unveröffentlichte Projekte, Bilder, Code, Logins" und mehr.

Auf diesem Hackerangriff scheinen zum Beispiel auch Berichte über ein in Arbeit befindliches Aliens: Fireteam Elite 2 vom Wochenende zu basieren.

NullBulge behauptet, dass man mit dieser Aktion "Künstler schützen" und dafür sorgen möchte, dass diese für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden. In der Vergangenheit stand Disney aufgrund der Zahlung einiger Lizenzgebühren an Künstler und Autoren in der Kritik.