The First Berserker Khazan: 15 Minuten neues Gameplay zum Hadcore-Action-RPG

Nexon und Neople verschaffen euch heute umfassende neue Einblicke in das Hardcore-Action-Rollenspiel The First Berseker: Khazan.

Außerdem gibt es neue Hintergrundinformationen zur Geschichte des Protagonisten, der wiederum aus dem DNF-Universum (Dungeon & Fighter) stammt.

Wann erscheint das Spiel?

Der Release-Zeitraum wurde ebenfalls weiter eingegrenzt, bleibt aber immer noch vage. 2025 soll The First Berserker: Khazan für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Im nachfolgenden Gameplay-Video seht ihr die ersten 15 Minuten aus dem Spiel:

Nach eurer Flucht aus dem Exil in der eisigen Tundra setzt ihr euch hier gegen eine "Vielzahl an Soldaten, Monstern und Bestien in actionreichen Kämpfen zur Wehr".

"Der Clip endet nach einigen, in Neoples einzigartigem 3D-Cel-Animationsstil gehaltenen Zwischensequenzen, mit einer direkten Konfrontation mit dem ersten ehrfurchtgebietenden Boss des Spiels", heißt es. "Spielerinnen und Spieler müssen all ihre erlernten Skills im Kampf abrufen und strategisch vorgehen, um über ihren Widersacher zu triumphieren."

Ein weiteres Video liefert außerdem neue Einblicke hinter die Kulissen und Infos zur Geschichte Khazans:

"Weitere Schlüsselfiguren werden ebenfalls behandelt sowie die Hintergründe der fesselnden Geschichte näher erläutert. Das Behind-The-Scenes-Material skizziert den Werdegang Khazans, der von einem Barbaren zum Großen General von Pell Los aufstieg und als Held des Reiches galt, ehe er vom Kaiser zu Unrecht des Verrats beschuldigt und in die Berge verbannt wurde. Auf seinem Rachefeldzug begegnet er dem geheimnisvollen Klingen-Phantom, das ihm auf seiner Reise neue Kräfte verleiht."