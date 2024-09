1more S31 Open Earbuds im Test - Nicht nur für Sport eine gute Wahl

Die S31 überzeugen nicht nur bei sportlichen Aktivitäten, ihr kriegt von eurer Umgebung noch einiges mit.

Nach den S30 hat 1more mit den S31 weitere Open Earbuds auf den Markt gebracht. Damit will man all diejenigen ansprechen, die vielleicht so ihre Probleme mit In-Ear-Kopfhörern haben. Denn wie auch bei den S30 sitzen die S31 nicht in eurem Gehörgang, sondern werden mit einem Bügel an eurem Ohr gehalten und befinden sich so quasi direkt davor. Das hat Vor- und Nachteile. Und ist das den Preis von 60 Euro wert?

1more S31 Open Earbuds Release: 2024

Hersteller: 1more

Preis: ca. 60 Euro

Box & Zubehör: Viel Inhalt braucht ihr hier nicht zu erwarten. Neben einer kleinen Anleitung findet ihr in der Verpackung die Earbuds selbst, die im Ladeetui untergebracht sind. Das war es dann auch schon. Ein USB-Kabel hat sich 1more gespart, worüber ich angesichts meiner USB-Kabel-Sammlung aber auch nicht allzu traurig bin. Bei euch kann das aber natürlich anders aussehen.

Design und Verarbeitung: Die S31 sind gut und stabil verbaut, hinterlassen keinen billigen Eindruck. Es ist nicht die absolute Premium-Qualität, für den Preis jedoch sehr angemessen. Der Ohrbügel passt dabei gleichermaßen auf große wie auf kleine Ohren und sitzt fest. Ganz egal, ob ihr euch normal im Büro bewegt oder sportlich aktiv seid, sie verrutschen nicht und bleiben an Ort und Stelle. Gleichermaßen könnte man fast vergessen, dass man sie trägt, so leicht sind sie.

Das Design sorgt somit auch dafür, dass ihr Umgebungsgeräusche recht gut wahrnehmen könnt, was ja bei sportlichen Aktivitäten oder beim Spazieren durchaus von Vorteil ist. Umgekehrt bekommen die Leute um euch herum aufgrund des Aufbaus eher mit, was ihr so hört, wenn ihr es denn in halbwegs lauter Lautstärke tut.

Dabei verwendet 1more 14,2-mm-Treiber, die in einem Frequenzbereich von 24 Hz bis 24 kHz arbeiten. Die Impedanz liegt bei 16 Ohm und für die Verbindung setzt man auf Bluetooth 5.3. Weiterhin sind zwei Mikrofone pro Ohrhörer verbaut und die S31 sind IPX5-zertifiziert. Regen und Schweiß halten sie somit gut stand und man kann sie auch abwaschen. Alles von Vorteil, wenn man sie regelmäßig im Freien beziehungsweise bei sportlichen Aktivitäten verwenden möchte.

Übrigens wird automatisch der Kopplungsmodus aktiviert, wenn ihr die Kopfhörer aus dem Ladeetui nehmt. Auf dem jeweiligen Gerät, mit dem ihr sie koppeln möchtet, müsst ihr sie dann nur noch auswählen und schon seid ihr verbunden. Kinderleicht. Wenn ihr zu langsam wart, könnt ihr mit dem Knopf im Ladeetui nachhelfen.

1more S31 Open Earbuds - Bilder 1 of 4 Attribution

Performance und Soundqualität: Für den Preis dürft ihr keinen absoluten Audio-Hochgenuss erwarten wie bei hochpreisigen Geräten, dennoch liefern die S31 für das, was sie sein wollen, eine sehr gute Soundqualität. Musik aus verschiedenen Genres klingt detailliert und sauber und auch bei höheren Lautstärken kommt es nicht zu Verzerrungen oder anderen Problemen. Standardmäßig klingt das alles recht neutral, wenngleich von Haus aus der Bass etwas stärker betont wird.

Wer möchte, kann zwischen verschiedenen Equalizer-Profilen wechseln, darunter eines, das den Bass etwas reduziert. Vier Stück gibt es, allerdings lassen sich keine eigenen Profile erstellen, was schade ist. Alles in allem kann man mit den S31 gut Musik hören und dabei Sport treiben. Oder das auch tun, wenn man auf der Couch rumlümmelt. Wobei ich da jedoch eher zum Headset greifen würde.

Natürlich könnt ihr mit den S31 auch telefonieren. Wie erwähnt, gibt es zwei Mikrofone pro Ohrhörer, die mit ENC (Environmental Noise Cancelation) ausgestattet sind und obendrein einen KI-Algorithmus verwenden, um Umgebungsgeräusche herauszufiltern. Das klappt gut und zuverlässig, wenngleich sich nie alles komplett herausfiltern lässt. Im Normalfall seid ihr allerdings sehr gut zu verstehen, auch wenn es qualitativ noch bessere Optionen auf dem Markt gibt.

Bedient werden die S31 mithilfe von Touch-Gesten. Ihr könnt starten und pausieren sowie annehmen und auflegen bei einem Anruf. Längeres Tippen aktiviert die Sprachsteuerung des Smartphones, weitere Einstellungen nehmt ihr selbst vor. Praktisch ist dabei, dass ihr die Earbuds mehr als einmal antippen müsst, um solche Gesten auszuführen. Somit wird verhindert, dass ihr versehentlich eine Aktion auslöst, wenn ihr sie zufällig berührt, etwa beim Abwischen von Schweiß oder wenn ihr euch am Ohr kratzt.

Was die Laufzeit anbelangt, sind je nach Verwendungsart bis zu acht Stunden mit einer Ladung möglich. Nutzt ihr das Ladeetui voll aus, kommt ihr damit auf eine Gesamtlaufzeit von um die 30 Stunden. Dank der Schnellladefunktion müsst ihr die S31 übrigens nur fünf Minuten laden, um sie zwei Stunden lang verwenden zu können. Praktisch, wenn es mal schnell gehen muss.

Software: Optional könnt ihr die App von 1more zusammen mit den S31 verwenden. Müsst ihr aber nicht zwingend, um sie grundsätzlich zu betreiben. Über die App könnt ihr aber Equalizer-Profile wechseln, Einstellungen vornehmen (Touch-Gesten) und Firmware-Updates herunterladen.

Zu kaufen gibt es die 1more S31 unter anderem bei Amazon.de oder direkt bei 1more.

1more S31 Open Earbuds - Fazit

Ich war schon mit den S30 von 1more recht zufrieden und die S31 machen ihre Sache definitiv nicht schlechter. Für den gedachten Einsatzzweck liefern sie eine sehr gute Soundqualität, sitzen gut auf den Ohren und überzeugen obendrein mit einem vernünftigen Preis. Tatsächlich gibt es wenig echte Kritikpunkte. Qualitativ geht rein theoretisch natürlich noch mehr, doch in dieser Preiskategorie und bei dieser Art von Aufbau gibt es kaum Anlass zum Meckern. Wer gute, stabil sitzende Earbuds für den Sport sucht, ist hiermit gut beraten.