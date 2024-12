20 Jahre World of Warcraft: So zog das MMORPG in die Popkultur ein

Es ist mittlerweile 20 Jahre her, dass Blizzard World of Warcraft veröffentlichte. Das MMORPG wird seit 2004 aktiv gespielt und hat im Laufe der Jahre ein so große Bekanntheit erlangt, dass auch Nicht-Gamer den Namen des Spiels kennen. Auftritte in weltberühmten Serien, Redewendungen, Memes und andere Phänomene begleiten das klassische Spiel mit seinen ikonischen Charakteren.

World of Warcraft in Serie, Musik und Film

"Was in Azeroth passiert, bleibt in Azeroth", ist zwar ein schönes Sprichwort, das auf den Film Fight Club anspielt, für WoW trifft es jedoch nicht ganz zu. World of Warcraft ist inzwischen viel mehr als ein Geheimtipp für Nerds, es besitzt eine riesige Community und hat sich sogar einen Platz in der Popkultur gesichert.

Ein weiterer Insider, der es auch in die Meme-Kultur geschafft hat, ist das laut gebrüllte "Leeroy Jenkins". Es ist eine perfekte Vorlage für impulsive Handlungen und das planlose, aber selbstbewusste Losstürmen. Jeder Gamer hat einen Leeroy Jenkins in seiner Freundesgruppe. Und seien wir mal ehrlich, ohne dieses stürmische aber liebenswürdige Kerlchen wäre es einfach nicht dasselbe.

Neben dem Sprachgebrauch hat World of Warcraft auch Auftritte in einigen sehr bekannten TV-Shows. So ist Howard aus The Big Bang Theory leidenschaftlicher WoW-Spieler und auch Ted enthüllt in How I Met Your Mother, dass er einmal ein Date beim Spielen von World of Warcraft kennengelernt hat. Tja und Barney Stinson hat den Schlachtruf "Leeroy Jenkins" genutzt. Auch in Family Guy findet ihr diesen wundervollen Ruf. In Supernatural und Lucifer wird WoW ebenfalls thematisiert, da Fanseiten als Beweise und das Zocken des Spiels durchaus als Alibi durchgehen können.

Am bekanntesten ist jedoch die berühmte WoW-Folge von South Park. In "Make Love, Not Warcraft" spielen Cartman, Kyle, Stan und Kenny und übertreiben es dabei total, weil sie einen starken Spieler aufhalten wollen, der wahllos andere WoW-Charaktere tötet. Für möglichst viel Zeit vor dem Bildschirm sparen sie sich auch die Zeit, um ins Bad zu gehen und denken sich kreative Klo-Alternativen für ihre Darmendprodukte aus.

Selbst in einigen Filmen ist das Spiel mittlerweile angekommen. Eine visuelle Anspielung an Epicus Maximus in Despicable Me 2 sowie einen lustigen Moment in Nachts im Museum: Secret of the Tomb, als Nick zugibt, seine einzige Erfahrung mit Schwertern habe er in Azeroth gemacht.

Und auch die Musik macht nicht halt vor dem bekanntesten MMORPG. So hat That's Outrageous! einen Song mit dem Titel "What Happens in Azeroth, Stays in Azeroth" geschrieben, Lil Nas X bewarb seine Single "Holiday" mit WoW-Anspielungen und kennt ihr noch den deutschen Gamer-Hit "12 Millionen" von Dame?