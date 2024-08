Ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download der neuen PS Plus Spiele im August?

Der August ist da und der neue Monat bringt wieder drei neue Spiele für PlayStation Plus mit sich. Diese könnt ihr euch ab heute herunterladen, wenn ihr ein Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt Lego Star Wars: Die Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's Security Breach und ENDER LILIES: Quietus of the Knights , die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 6. August 2024 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (PS5/PS4)

Auch Lego Star Wars: Die Skywalker Saga bietet wieder klassisches Lego-Spielvergnügen für jung und alt mit einer ordentlichen Portion Humor. Dabei werden die Episoden eins bis neun der Saga abgedeckt, es gibt also jede Menge Inhalte zu entdecken!

Auf Metacritic hat die PS5-Version von Lego Star Wars: Die Skywalker Saga eine Wertung von 82 Punkten mit überwiegend positiver Tendenz.

"Man hat das Gefühl, dass TT weiß, dass dies höchstwahrscheinlich die letzte Chance ist, der Serie gerecht zu werden", schreibt etwa VGC. "Und man hat nicht nur das getan, sondern auch das beste Lego-Spiel und, offen gesagt, eines der besten Star Wars-Spiele geschaffen, die je gemacht wurden."

"Wenn eines der Hauptziele von The Skywalker Saga darin bestand, dass man sich wieder in Star Wars verliebt, dann ist es trotz aller kleinen Mängel ein eindeutiger Triumph in dieser Hinsicht", meint das Edge Magazine.

Five Nights at Freddy's Security Breach (PS5/PS4)

Ihr spielt den jungen Gregory und werdet über Nacht in Freddy Fazbears Mega-Pizzaplex eingeschlossen. Ihr müsst nun dessen Geheimnisse aufdecken, die Wahrheit aufdecken und überleben.

Bei Metacritic hat Five Nights at Freddy's Security Breach in der PS5-Version aufgrund zu weniger Tests keine Durchschnittswertung. Die Bewertung der PC-Version liegt bei 64 Punkten, der Großteil der Reviews ist durchschnittlich.

"Security Breach führt das Erbe von FNAF auf großartige Weise fort und ist gleichzeitig eine Hommage an die vorherigen neun FNAF-Spiele", findet COGconnected. "Man merkt, dass die Entwickler wirklich alles in dieses Spiel gesteckt haben, was sie konnten. Es gibt sogar einige lustige Minispiele, darunter ein sehr gutes Minigolfspiel. Allerdings ist dieses Spiel nicht ohne Mängel. Das Spiel hat bereits einen Patch erhalten und weitere sind auf dem Weg. Ich hoffe, dass weitere Patches kommen werden, um die Anzahl der Fehler zu reduzieren - und vielleicht sogar einige übermäßig schwierige Abschnitte abzumildern und ein paar dringend benötigte Checkpoints hinzuzufügen. Die Grafik ist hervorragend und der Sound ist brillant. Dies ist einfach das beste FNAF-Spiel und hoffentlich die Richtung, die sie für zukünftige FNAF-Spiele wählen."

Jeuxvideo meint dazu: "Five Nights at Freddy's Security Breach ist kein Spiel, das den Survival-Horror revolutioniert. Indem es die Codes des Genres ohne besonders originelle Ideen aufgreift, ist der Titel vor allem für Fans des Franchise gedacht, die immer mehr über dieses gruselige Universum voller Animatronics und Geheimnisse erfahren wollen. Leider machen die vielen Bugs, die technischen Probleme, der fehlende Feinschliff und die etwas zu offensichtlichen Tricks der Entwickler, um die Leute zu erschrecken, die Erfahrung für andere schwierig. Nichtsdestotrotz ist es ein klassisches Horrorspiel mit einigen interessanten Sequenzen, das Liebhabern von Survival-Horror, denen es an Titeln fehlt, die sie spielen können, gefallen wird."

ENDER LILIES: Quietus of the Knights (PS4)

Lily und ihre untoten Begleiter reisen durch das Endland, das vom Todesregen vernichtet wurde. Hinter jeder Ecke könnte hier der Tod lauern und ihr deckt in dem Dark-Fantasy-2D-Action-RPG die Geheimnisse dieser mysteriösen Welt auf.

Die PS4-Version von ENDER LILIES: Quietus of the Knights hat auf Metacritic eine Durchschnittswertung von 86 Punkten, alle Reviews fallen positiv aus.

Multiplayer.it meint: "ENDER LILIES: Quietus of the Knights ist ein kleines Juwel, ein ausgefeiltes und hervorragend gemachtes Spiel, das alle Fans des Genres spielen sollten."

"Trotz einiger Schwierigkeitsspitzen ist ENDER LILIES: Quietus of the Knights eines der besten Metroidvanias, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, mit großartiger Grafik, bemerkenswerter Atmosphäre und tollem Soundtrack", schreibt The Mako Reactor.