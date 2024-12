3 neue PS Plus Spiele ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download?

Der letzte Monat des Jahres ist da und in diesem bekommt ihr noch einmal drei neue Spiele mit PlayStation Plus. Diese könnt ihr euch ab heute herunterladen, wenn ihr ein Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt It Takes Two (PS4, PS5), Aliens: Dark Descent (PS4, PS5) und Temtem (PS5), die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 3. Dezember 2024 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

It Takes Two (PS4, PS5)

Wenn ihr ein kooperatives Abenteuer sucht, erwartet euch in It Takes Two eines der besten Koop-Spiele, nicht nur der vergangenen Jahre. Ihr spielt ein zerstrittenes Ehepaar, das geschrumpft wurde und nun nach einem Weg sucht, das wieder umzukehren.

It Takes Two im Test

Auf Metacritic hat die PS5-Version von It Takes Two eine Wertung von 88 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt positiv aus.

"It Takes Two ist ein geniales Koop-Spiel und wird sowohl als Klassiker des Genres als auch als Anwärter auf das Spiel des Jahres in die Geschichte eingehen", schreibt etwa Game Rant. "Es gibt keinen einzigen langweiligen Moment im gesamten Spiel, und wir sind auch nicht auf irgendwelche Glitches oder technische Probleme gestoßen. It Takes Two ist nahezu perfekt ausgearbeitet und ein absolutes Muss für Fans von Koop-Spielen."

"It Takes Two ist ein erstaunliches Koop-Erlebnis, eine Achterbahnfahrt der Liebe, der es immer wieder gelingt, den Spielern neue Spielmechaniken und interessante Charaktere zu bieten", meint Gameblog.fr. "Eine wahrhaft spielbare romantische Komödie, die 10 Stunden dauert und einige gute Erinnerungen hinterlassen wird. Und ein weiterer Erfolg für Hazelight."

Aliens: Dark Descent (PS4, PS5)

Sich den Aliens aus dem bekannten Film-Franchise in den Weg zu stellen, sorgt stets für Nervenkitzel. In diesem Taktikspiel ist das nicht anders, denn die Außerirdischen sind äußerst gefährlich und ihr müsst auf die richtige Taktik und Strategie setzen, um sie zu bezwingen.

Aliens: Dark Descent im Test

Bei Metacritic hat Aliens: Dark Descent in der PS5-Version eine Wertung von 74 Punkten, der Großteil der Reviews ist auch hier positiv.

"Aliens: Dark Descent ist mit Sicherheit eine der besten Videospieladaptionen des legendären Franchise, zu dem es gehört", findet Push Square. "Das Spiel schafft es, ein hervorragendes taktisches Strategiespiel und gleichzeitig wirklich furchterregend zu sein. Es ist spannend, fesselnd und extrem originalgetreu. Nur bei der technischen Umsetzung gibt es Schwächen, und selbst dann nicht genug, um das Erlebnis zu verderben."

Meristation meint dazu: "Aliens: Dark Descent ist eine große Überraschung, eines der besten Spiele des Jahres und ein absolutes Muss für Fans, die schon lange dabei sind. Die Mischung aus Elementen anderer großartiger Spiele wie XCOM und Darkest Dungeon macht es zu einem fantastischen Action-/Strategiespiel."

Temtem (PS5)

Temtem ist ein Online-Abenteuer, in dem ihr auf verschiedenen Inseln mehr als 100 einzigartige Kreaturen sammeln und zähmen könnt. Mit ihnen tretet ihr dann auch gegen andere Spieler an. Ein bisschen wie Pokémon, nur in einem anderen Gewand.

Die PS5-Version von Temtem hat auf Metacritic eine Durchschnittswertung von 73 Punkten, die Mehrheit der Reviews fällt durchschnittlich aus.

Twinfinite meint: "Letzten Endes ist Temtem weit mehr als seine Vorbilder. Auch wenn es gelegentlich stolpert, bietet das Spiel eine Erfahrung, die selbst die eingefleischtesten Pokémon-Fans genießen werden, während es gleichzeitig eine neue Welt für neue Spieler aufbaut, die sie bestaunen können. Das Spiel ist ein Muss und ein starker Beweis dafür, dass sich die Serie weiterentwickeln könnte."

"Sie mögen den Nintendo-Riesen in vielerlei Hinsicht kopiert haben, und das Spiel mag einen interessanten Einblick geben, wie Pokémon in einer bevölkerungsreicheren Welt aussehen könnte, aber jeder, der hofft, dass dieses Spiel die ehrwürdige Serie verdrängt (oder ihr auch nur nahe kommt), wird bitter enttäuscht sein", schreibt Gaming Age.