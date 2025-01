3 neue PS Plus Spiele ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download?

Das neue Jahr hat begonnen und der Januar 2025 bringt euch drei neue Spiele mit PlayStation Plus. Diese könnt ihr euch ab heute herunterladen, wenn ihr ein Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5), The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS5, PS4) und Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PS4), die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 7. Januar 2025 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

Nach der Batman Arkham-Trilogie arbeitete Rocksteady lange Zeit an Suicide Squad. Spielerisch erinnert das Spiel an Batmans Abenteuer, bietet jedoch mehr Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Allzu gut kam es jedoch nicht an.

Lest hier mehr dazu: Suicide Squad: Kill the Justice League im Test

Auf Metacritic hat die PS5-Version von Suicide Squad eine Wertung von 60 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt durchschnittlich aus.

"Es geht nicht darum, die anderen Spiele von Rocksteady vergessen zu machen, aber das versucht es auch nicht", schreibt etwa Gaming Age. "Es ist ein Spiel, bei dem es um die einfachen Freuden geht, durch die Luft zu fliegen, Aliens wegzupusten und danach lustige Witze zu machen - und es gibt weitaus schlimmere Dinge bei einem Spiel."

"Das repetitive Missionsdesign, der furchtbare Humor und die fade Beutemechanik ziehen das herunter, was eigentlich eine lustige Umkehrung der düsteren Batman Arkham-Spiele hätte sein sollen", meint Polygon. "Suicide Squad: Kill the Justice League fühlt sich für Rocksteady wie ein zweiter Abschluss des DC-Universums an - doch statt des befriedigenden und hoffnungsvollen Endes von Batman: Arkham Knight wird die Geschichte mit einem ohrenbetäubenden Kopfschuss beendet."

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS5, PS4)

In diesem Spiel ist vieles nicht so, wie es scheint. Es folgt Widerspruch auf Widerspruch, Spielregeln werden gebrochen und ihr spielt es nicht, um zu gewinnen. Um es mit den Worten der Entwickler auszudrücken: "The Stanley Parable ist ein Spiel, das mit dir spielt."

Bei Metacritic hat The Stanley Parable: Ultra Deluxe in der PS5-Version eine Wertung von 89 Punkten, die Reviews sind ausschließlich positiv.

"The Stanly Parable mag auf den ersten Blick so einfach und geradlinig erscheinen, aber jedes Mal, wenn du das Spiel beendest und von Stanleys Büro aus neu beginnst, können sich die Dinge so drastisch ändern, dass du es gar nicht glauben kannst", findet BaziCenter.

Video Chums meint dazu: "Obwohl es nur kurzlebig ist, hatte ich viel Spaß mit The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Die schiere Absurdität des Spiels hat mich einige Male laut auflachen lassen, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass es mehr gibt, z. B. zusätzliche Gameplay-Elemente, die über das einfache Durchschreiten von Türen hinausgehen."

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PS4)

Der Name sagt eigentlich schon alles. In dem Remaster von Need for Speed: Hot Pursuit absolviert ihr einmal mehr auf der Seite der Cops oder der Outlaws wilde Verfolgungsjagden und müsst dabei die Nerven behalten.

Die PS4-Version von Need for Speed: Hot Pursuit Remastered hat auf Metacritic eine Durchschnittswertung von 75 Punkten, die Mehrheit der Reviews fällt positiv aus.

Screen Raant meint: "Need For Speed Hot Pursuit: Remastered ist ein solides Update eines klassischen Rennspiels, das den Spielspaß und die rasante Action des Originals von 2010 mit verbesserter Online-Funktionalität und neuer Grafik auf aktuelle Systeme bringt."

"Ihr werdet nichts Spektakuläres verpassen, wenn ihr NFS: Hot Pursuit auslasst, aber wenn ihr extrem warme Gefühle für das Original aus dem Jahr 2010 habt und nicht genug vom traditionellen Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Cops und Rennfahrern bekommen kannst, dann ist dieses Spiel immer noch Bombe, vor allem im Multiplayer."