3 neue PS Plus Spiele ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download?

Wir gehen auf das Ende des Jahres zu und im November bekommt ihr noch einmal drei neue Spiele mit PlayStation Plus. Diese könnt ihr euch ab heute herunterladen, wenn ihr ein Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (PS4, PS5), Ghostwire: Tokyo (PS5) und Death Note Killer Within (PS4, PS5), die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 5. November 2024 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (PS4, PS5)

Erneut könnt ihr mit zahlreichen Hot-Wheels-Fahrzeugen um den Sieg fahren. Mit dabei sind unter anderem neue Fahrzeugklassen und Strecken, ebenso lassen sich im Editor wieder eigene Kurse zusammenbasteln und mit anderen teilen.

Lest hier mehr dazu: Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged im Test

Auf Metacritic hat die PS5-Version von Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged eine Wertung von 77 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt positiv aus.

"Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged unterscheidet sich nicht großartig von seinem Vorgänger, aber es ist in fast jeder Hinsicht größer und besser", schreibt etwa GameSpew. "Eine brandneue Auswahl an Umgebungen und zusätzliche Fahrzeugtypen sorgen dafür, dass die Dinge relativ frisch wirken. Und auch die neuen Event-Typen sind sehr willkommen. Es sind jedoch die neuen Moves, die euch zur Verfügung stehen, die das Spielerlebnis wirklich aufwerten. Die Möglichkeit, zu springen, hat es Milestone ermöglicht, beim Streckendesign noch kreativer zu werden, und es verleiht dem Spiel noch mehr Tiefe - man muss mehr darüber nachdenken, wie man seinen Boost einsetzt. Dies ist also eine sehr würdige Fortsetzung. Es ist nur schade, dass man seine Fahrzeuge aus dem ersten Spiel nicht übernehmen kann."

"Hardcore-Hot-Wheels-Fans werden mit Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged am meisten Spaß haben, aber auch Casual-Rennspiel-Fans werden mit dem Spiel eine Menge Spaß haben", meint Game Rant. "Nicht alles klappt, und das Spiel hätte von mehr Abwechslung bei den Streckenumgebungen sehr profitiert, aber Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ist ein spannender Racer mit einer großartigen Reihe von Kreationswerkzeugen, die Fans für einige Zeit beschäftigen sollten."

Ghostwire: Tokyo (PS5)

Die Bevölkerung von Tokio ist verschwunden. Gemeinsam mit einem mächtigen Geisterwesen versucht ihr das Geheimnis dahinter zu lüften und kämpft zugleich verschiedene Feinde, die sich euch dabei in den Weg stellen.

Lest hier mehr dazu: Ghostwire: Tokyo im Test

Bei Metacritic hat Ghostwire: Tokyo in der PS5-Version eine Wertung von 75 Punkten, der Großteil der Reviews ist auch hier positiv.

"Ghostwire: Tokyo ist das Spiel, auf das wir wohl alle gehofft haben, als es angekündigt wurde", findet PlayStation LifeStyle. "Die unheimlichen Straßen eines leeren Tokios ziehen euch in ihren Bann und erschrecken euch prompt mit faszinierenden Gegnern, die hinter jeder Ecke lauern. Die Geschichte tritt genau dann in den Vordergrund, wenn sie gebraucht wird, und tritt dann in den Hintergrund, so dass man diese sensationelle Welt erleben kann. Von der unglaublichen Sprachausgabe und den Texten bis hin zu den rasanten Kämpfen und der Erkundung der Stadt ist dieses Spiel ein absolutes Muss, das in seinen 20 Stunden viel zu bieten hat."

Hardcore Gamer meint dazu: "Die Momente dazwischen - vor allem diejenigen, die das Spiel als besonders wichtig für die Handlung und den Spielverlauf ansieht - haben vielleicht nicht die gleiche Wucht, aber Ghostwire: Tokyo glänzt aber gerade dort, wo es darauf ankommt. Eine Reise, bei der ihr euch aktiv und schnell dagegen entscheiden werdet, durch das Spiel zu hetzen."

Death Note Killer Within (PS4, PS5)

Death Note Killer Within ist ein Online-Deduktionsspiel für bis zu zehn Spieler. Diese werden wiederum in zwei Teams mit unterschiedlichen Zielen aufgeteilt. Es gilt, die Identität der anderen herauszufinden und dann entweder L zu eliminieren oder die Death Note zu beschlagnahmen.

Reviews zu Death Note Killer Within gibt es noch keine, da das Spiel direkt zum Launch bei PlayStation Plus veröffentlicht wird.