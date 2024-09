Ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download der neuen PS Plus Spiele im September?

Der September ist da und der neue Monat bringt wieder drei brandneue Spiele für PlayStation Plus mit sich. Diese könnt ihr euch ab heute herunterladen, wenn ihr ein Abonnement von PlayStation Plus Essential habt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt Harry Potter: Quidditch Champions, MLB The Show 24 und Little Nightmares 2, die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 3. September 2024 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal näher im Einzelnen an.

Harry Potter: Quidditch Champions (PS5/PS4)

Harry Potter: Quidditch Champions konzentriert sich ganz auf diese Sportart des Harry-Potter-Universums. Das Spiel kommt direkt zum Launch zu PlayStation Plus, vorab gibt es noch keine Reviews mit Einschätzungen. Aber ab heute kann sich ja auch jeder mit einem Abo seine eigenen Eindrücke verschaffen.

MLB The Show 24 (PS5/PS4)

Mögt ihr Baseball? Genau damit beschäftigt sich auch dieser Teil der schon seit langer Zeit erscheinenden Serie. Im Gegensatz zu Fußball fliegt es hierzulande etwas unter dem Radar, ist dafür aber in anderen Regionen ein größeres Thema.

Bei Metacritic hat MLB The Show 24 in der PS5-Version eine Durchschnittswertung von 80 Punkten. Der Großteil der Reviews fällt dabei positiv aus.

"MLB The Show 24 ist eine wunderbar kuratierte Sportsimulation, die einige großartige Verbesserungen am Defensivspiel vorgenommen hat", findet God is a Geek. "Die Storylines machen viel Spaß und Road to the Show ist eine weitere tolle Möglichkeit, das Spiel zu erleben."

Videogamer meint dazu: "Es gibt mehr als genug für fast jeden Baseball-Fan, um etwas zu finden, das ihm gefällt, und das ist schließlich das Ziel. Nicht jeder wird Road to the Show lieben, aber man findet dafür etwas anderes. Nicht alles an MLB The Show 24 ist gut, aber die Liebe und der Respekt für Baseball sind vorhanden. Es ist kein Volltreffer, aber es ist ein solider Hit."

Little Nightmares 2 (PS5/PS4)

In Little Nightmares 2 schlüpft ihr in die Schuhe von Mono. Der kleine Junge ist in einer Welt gefangen, die im Bann einer finsteren Übertragung steht. Mithilfe seiner Freundin Six macht sich Mono nun auf die Suche nach dem Ursprung der Übertragung.

Die PS4-Version von Little Nightmares 2 hat auf Metacritic eine Durchschnittswertung von 82 Punkten, der Großteil der Reviews fällt positiv aus.

Shacknews meint: "Little Nightmares 2 ist größer (buchstäblich doppelt so lang) und besser als das erste Spiel. Dennoch behält das Spiel das persönliche, in sich geschlossene Gefühl, das Little Nightmares geschaffen hat. Pale City ist ein großartiger neuer Ort voller einzigartiger Charaktere und Kreaturen. Mit einer hervorragenden Mischung aus Horror und Rätseln ist Little Nightmares 2 ein Volltreffer für Tarsier Studios und Bandai Namco Entertainment."

"Mit einer gruseligen Präsentation, einer immer noch sehr originellen Prämisse und einer Gameplay-Formel, die einige willkommene Verbesserungen mit sich bringt, hat Little Nightmares 2 alle Zutaten, damit Fans, die das erste Spiel mochten (fürchteten?), auch dieses lieben", schreibt Hobby Consolas.