30 Jahre PlayStation: Sony bedankt sich mit nostalgischem Video

Anlässlich seines 30. Geburtstags hat PlayStation ein Video voller Nostalgie veröffentlicht.

Am 3. Dezember vor 30 Jahren wurde die allererste PlayStation in Japan auf den Markt gebracht.

Reist durch die PlayStation-Geschichte

In dem Video sind zahlreiche aktuelleren und älteren Titel zu sehen, angefangen mit Horizon Forbidden West, Death Stranding und The Last of Us 2. Untermalt ist das ganze Video mit einem Remix von The Cranberries' Dreams.

Aber nicht nur Sony-eigene Spiele wie God of War, Uncharted, Shadow of the Colossus oder Marvel's Spider-Man sind zu sehen, auch andere Reihen wie Final Fantasy, Call of Duty oder EA Sports FC.

"In den letzten drei Jahrzehnten haben wir gemeinsam eine unglaubliche Reise unternommen, Geschichten geschrieben und Erfahrungen gesammelt", heißt es.

"Auf unserem Weg haben wir Abenteuer, Gelächter und bleibende Erinnerungen gefunden, die weit über einen einzelnen Moment hinausgehen. Wir haben neue Freundschaften geknüpft und neu definiert, worum es beim Spielen geht. Danke, dass ihr Teil dieser Reise wart - ohne euch hätten wir es nicht geschafft."

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 30. PlayStation-Geburtstag wird unter anderem in der Londoner U-Bahn gefeiert, darüber hinaus hat gestern ein 30th Anniversary Sale mit zahlreichen Angeboten im PlayStation Store begonnen.

Ab heute bekommt ihr mit PlayStation Plus Essential wiederum drei neue Spiele für eure Bibliothek. Wir verraten euch in diesem Artikel, ob sich der Download der neuen Games lohnt.

Weiterhin fallen in diesem Monat einige Spiele aus dem Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium. Im Dezember nimmt euch Sony ganze 17 Spiele weg. Zur Monatsmitte kommen aber natürlich wieder neue Titel hinzu. Welche das sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt.