30 Jahre Warcraft: Blizzard feiert mit neuen WoW-Inhalten, darunter Autos und Häuser

WarCraft feiert sein 30-jähriges Jubiläum und Blizzard lässt es sich nicht nehmen, dieses besondere Ereignis mit aufregenden Ankündigungen zu würdigen. Fans von World of WarCraft dürfen sich auf eine Vielzahl neuer Inhalte freuen, die sowohl für die Classic- als auch für die reguläre Version des beliebten MMORPGs erscheinen werden. Von anpassbaren Autos über neue Dungeons bis hin zu weiteren Abenteuern hält Blizzard einige Überraschungen bereit, die der Community echt gefallen könnten.

Nostalgie und neue Herausforderungen

2025 startet Mists of Pandaria Classic, begleitet von einer Roadmap, die im Sommer einen Pre-Patch und im Verlauf des Jahres den vollständigen Release vorsieht. Außerdem erscheint am 21. November 2024 die "20th Anniversary Edition" von WoW Classic. Diese Version bringt neue Realms für PvP, PvE und Hardcore, die bis zur Erweiterung Burning Crusade Classic fortgeführt werden. Für Classic-Fans ist dies eine gute Gelegenheit, die Abenteuer der frühen WoW-Tage noch einmal von Anfang an zu erleben und in nostalgische Welten einzutauchen.

Patch 11.0.7 und das Winter-Update "Undermined"

Im regulären WoW bringt Patch 11.0.7 in Kürze die Siren Isle ins Spiel, dazu ein überarbeitetes Winter Veil Event und den beliebten Plunderstorm-Modus, der 2025 zurückkehrt. Zudem steht mit Update 11.1 – "Undermined" ein großes Winter-Update bevor. Spieler können die Stadt Undermine, die Hauptstadt des Goblin-Handelsimperiums, erkunden und sich mit einem von vier Goblin-Kartellen verbünden. Neue Inhalte umfassen das Dungeon "Operation: Floodgate" und den acht-Boss-Raid "The Liberation of Undermine". Ein besonderes Highlight ist die Einführung von Autos, die Spieler an ihre Vorlieben anpassen können und die sich schneller als gewöhnliche Reittiere fortbewegen lassen.

2025 geht es mit der neuen Erweiterung World of Warcraft: Midnight weiter. Die Worldsoul-Saga setzt sich fort, und Spieler dürfen sich erstmals auf eigene Häuser freuen, in denen sie sich kreativ entfalten können. Die Community bleibt gespannt wie World of Warcraft weiter entwickeln wird.