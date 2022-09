30 Jahre Wolfenstein 3D: Endlich frei in Deutschland erhältlich - Wurde auch Zeit!

Früher wurde Wolfenstein 3D gefühlt häufig als Paradebeispiel für die sogenannten "Killerspiele" herangezogen. Und es war ein Spiel, in dem es obendrein auch noch Hakenkreuze zu sehen gab. Das geht ja gar nicht, es reicht ja schon, wenn man tagtäglich in Hitler-Dokus im Fernsehen damit bombardiert wird. Dabei erschießt man hier doch auch nur Hollywoods Lieblings-Feindbild: jede Menge Nazis. Es gibt wahrlich Schlimmeres, oder?

In der Frühzeit der Ego-Shooter war Wolfenstein 3D ebenso wichtig für das Genre wie das ein Jahr später veröffentlichte Doom. Beide stammen aus dem Hause id Software und prägten über Jahre hinweg alle darauf folgenden Shooter - und meine bis heute andauernde Liebe für dieses Genre. Aufgrund seiner Beschlagnahmung in Deutschland habt ihr vermutlich in der Presse selten den echten Namen gelesen, vielmehr Umschreibungen wie "Hundefelsen 4E" oder "Böser Wolf 3D". Und doch wussten mindestens Genre-Kenner ganz genau, was damit gemeint war.

In diesem Jahr feiert Wolfenstein 3D seinen 30. Geburtstag und das ist nicht nur dahingehend ein besonderes Jahr für den Shooter. Bereits im Jahr 2019 wurde die Beschlagnahmung in Deutschland aufgehoben, im gleichen Jahr strich die BPjM das Spiel auch vom Index. Und jetzt, im September 2022, haben Wolfenstein 3D und Wolfenstein 3D: Spear of Destiny erstmals eine Altersfreigabe von der USK erhalten – und das in den unveröffentlichten Originalversionen. Während Wolfenstein 3D ab 16 Jahren freigegeben ist, hat Spear of Destiny eine Freigabe ab 18 Jahren bekommen. Warum es hier noch einmal Unterschiede gibt, erschließt sich mir nicht so ganz genau, aber egal.

Ein Spiel, das mit dabei half, ein Genre zu prägen.

Soll heißen: Ihr könnt Wolfenstein 3D jetzt etwa ganz normal auf Steam kaufen. Oder auf GOG. What a time to be alive. Lange hat es gedauert, aber der Shooter, der id Software zum Durchbruch verhalf, ist jetzt in Deutschland endlich frei erhältlich. Eigentlich ist es ein wenig traurig, dass es überhaupt so viele Jahre in Anspruch nahm, wenn man bedenkt, welcher Grad an Gewalt in Spielen heutzutage für Erwachsene zulässig ist und dass auch Hakenkreuze seit einigen Jahren im passenden Kontext durchgewunken werden. Klar, das liegt einerseits am Anbieter, der sein Spiel noch einmal prüfen lassen muss, aber eben auch allgemein daran, wie dieses Thema gehandhabt wurde. Hakenkreuze und ähnliche Inhalte in Filmen, Dokus, bei den Simpsons? Kein Ding. In Spielen? No-Go. Gut, dass diese ungleichmäßige Behandlung ein Ende gefunden hat.

Mittlerweile darüber schreiben zu können, ohne dieses Spiel irgendwie zu verfremden oder zu umschreiben, ist somit gleichermaßen eine neue, immer noch ungewohnte Erfahrung für Leute wie uns, die über Spielkultur berichten. Es tut gut, das tun zu können. Also lasst es mich noch einmal auskosten: Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D! WOLFENSTEIN 3D! Ich weiß schon, was ich mir in den nächsten Tagen auf mein Steam Deck herunterlade. Wie war das? Das neue FIFA erscheint? Egal, ich muss mich mal eben um Mecha-Hitler kümmern.