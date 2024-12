30th Anniversary Angebote im PlayStation Store: Die besten Deals für PS5 - Spart bis zu 75 Prozent

PlayStation feiert seinen 30. Geburtstag und angesichts dessen hat im PlayStation Store mit den 30th Anniversary Angeboten eine neue Angebotsaktion begonnen. Diesmal lockt man euch mit Rabatten von bis zu 75 Prozent und hat insgesamt mehr als 3.000 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 21. Dezember 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Gran Turismo 7 (39,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Weit mehr als 400 Autos erwarten euch im Rennspiel Gran Turismo 7. Und dazu gibt es eine ganze Menge Strecken bei dynamischen Wetterbedingungen. Durch Herausforderungen und Kampagnen vergrößert ihr eure Garage und zugleich auch eure Sammlung an Fahrzeugen, von kleineren Wagen bis hin zu Supersportwagen.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition (21,24 €, 75 Prozent Rabatt)

Dieses Open-World-Action-RPG führt euch direkt nach Hogwarts, wo ihr magische Tierwesen entdeckt, Tränke braut, Zaubersprüche meistert und eure Talente verbessert. In der Digital Deluxe Edition gibt es noch ein paar kosmetische Objekte als Bonus mit dazu.

Hogwarts Legacy lässt euch das Schloss und seine Umgebung erkunden.

The Witcher 3: Wild Hunt (5,99 €, 80 Prozent Rabatt)

Ihr mögt Rollenspiele, habt aber The Witcher 3 noch nicht gespielt? Worauf wartet ihr dann noch? Erst recht zu diesem Preis macht ihr damit absolut nichts falsch und erlebt ein Abenteuer mit Monsterjäger Geralt von Riva, der auf der Suche nach Ciri ist, einer lebendigen Waffe mit der Macht, die Welt zu verändern.

V Rising (29,99 €, 25 Prozent Rabatt)

Dieses Vampir-Actionabenteuer verknüpft Survival- mit RPG-Elementen. Ihr erwacht aus einem sehr langen Schlaf und es dürstet euch nach Blut. Dabei erkundet ihr eine große Fantasy-Welt und geht verschiedenen Aktivitäten nach. Aber hütet euch vor dem Sonnenlicht. Spielen könnt ihr übrigens alleine, im Koop-Modus oder in einer persistenten Online-Welt.

The Crew Motorfest: Deluxe Edition (26,99 €, 70 Prozent Rabatt)

The Crew Motorfest führt euch nach Hawaii, wo ihr nicht nur die wunderschöne Landschaft genießen, sondern auch zahlreiche Rennen absolvieren könnt. Ihr tretet in verschiedenen Meisterschaften an, sammelt Autos und stellt euch immer neuen Herausforderungen. Die Deluxe Edition umfasst dabei noch ein paar zusätzliche Autos.

Lollipop Chainsaw RePop (35,99 €, 20 Prozent Rabatt)

Zombiejägerin Juliet ist zurück in diesem Remaster. Mit ihrer Kettensäge macht ihr Jagd auf die Untoten und zerlegt sie in ihre Einzelteile. Grafik und Sound wurden hier verbessert, ebenso wie das Gameplay, um euch ein insgesamt etwas moderneres Spielerlebnis zu ermöglichen.