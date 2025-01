Hey Nintendo, diese 5 vergessenen Spielereihen würde ich gerne auf der Switch 2 sehen. Ihr wisst, dass die Zeit reif dafür ist!

Das ist sie also, die Nintendo Switch 2. Wann genau sie herauskommt, das erfahren wir wohl erst Anfang April. Sicher ist nur, dass sie noch dieses Jahr die lange Durststrecke der in Sachen Technik anspruchsvolleren Nintendo-Fans beenden will. Seit Jahren klagen sie über Ruckler und niedrige Auflösung auf der alten Switch. Manch einer, mich eingeschlossen, sparte sich zuletzt sogar Titel auf, um sie auf dem abwärtskompatiblen Nachfolger zu spielen.

Die Konsole selbst ist ein souveränes und gut aussehendes Upgrade des Erfolgskonzeptes, größer, die Ecken abgerunderter, die Bewestigung der JoyCon schnörkelloser, weil magnetisch. Aber die Überraschungen des Reveals blieben aus – auch wenn ein neues Mario Kart immer gern gesehen ist.

Dennoch können wir halbwegs sicher sein, dass das Erlebnis, mit einer Switch 2 zu spielen, weitestgehend das Gleiche sein wird, wie bisher. Darin steckt viel Sicherheit, die sich gut anfühlt. Der neue Formfaktor und die offensichtlich gesteigerte Leistung sind ein schönes Versprechen für die kommenden Jahre, während wir nebenher die Tears of the Kingdoms und Echoes of Wisdoms dieser Welt in flüssigerer Grafik nachholen. Aber um der Switch 2 das gewisse Extra mit auf den Weg zu geben, hätte ich gerne in nicht allzu ferner Zeit ein paar Ankündigungen zu Nachfolgern von ein paar Fan-Lieblingen, wenn es recht ist.

Frischer Wind, wenn schon nicht in Bezug auf die Konsole, dann immerhin im Hinblick auf die Spiele, denn da hat selbst ein so fleißig Markenpflege betreibendes Unternehmen wie Nintendo mittlerweile ein paar vergessene Perlen angehäuft.

Hier meine Liste an Serien, die auf der Switch 2 unbedingt einen Nachfolger erhalten sollten:

Punch-Out

Ich weiß, ich weiß. Punch-Outs Spielprinzip ist grundlegend ziemlich limitiert. Aber gute Güte ist es lustig, auf Basis eines eigentlich einfachen Reaktions- und Mustererkennungstests Karikaturen von albernen Kraftmeiern die handgezeichneten Visagen einzudellen. Ein Karrieremodus mit lustiger Story, optionale Fitness-Modi mit Bewegungssteuerung, Online-Multiplayer, Trainings-Minispiele in Nintendo-Güte, die man ebenfalls mit Freunden im Partyspiel-Wettbewerb durchexerzieren kann, dürften eine Charakterstarke-Klopperei abgeben. Hey, vielleicht kommt sogar Mike Tyson zurück, das wäre ein würdigerer Auftritt als das Trauerspiel, das vor ein paar Monaten als Kampf durchgehen sollte.

Wahrscheinlichkeit: So gering wie die eines Jake Paul gegen Mike Tyson zu seinen Glanzzeiten.

Der Wii-Versuch war schon ein schönes Update. Gerne in die Richtung weiterentwickeln.

F-Zero

Letzten Sommer feierte ich Aero GPX als spirituellen F-Zero-Nachfolger und ich schätze das mutige kleine Spielchen immer noch. Aber ein echtes neues F-Zero mit Captain Falcon und Konsorten würde ich natürlich mit Kusshand nehmen. Es wäre spannend, zu sehen, wie der klassische Look der Strecken, Charaktere und Gleiter in die Neuzeit transportiert würde. Ohnehin ist mir schleierhaft, wieso Nintendo diese Marke so lange so stiefmütterlich behandelt hat. Sicher: Ein Multimillionenseller wird ein F-Zero wohl nicht mehr werden. Aber manche Spiele macht man einfach für die Fans. Lasst dieses hier eines davon sein.

Wahrscheinlichkeit: Mittel, aber später. Mit einem Mario Kart zum Start ist die Rennspielklientel vorerst bedient. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Die Marke ist zu ikonisch, um sie zu vergessen.

F-Zero 99 war ein erstes Anzeichen, dass Nintendo die Marke noch nicht ganz vergessen hat.

Pilotwings

Als ich das letzte Mal Microsofts Flight Simulator spielte, verbiss ich mich vor allem in den zahlreichen Herausforderungen, denn ich hatte fast vergessen, wie gut es sich anfühlt, von einem Geschicklichkeitsspiel mit Sternen bewertet zu werden. Ich verbinde damit vor allem Pilotwings, bei dem man todesmutig den Höhen trotzte und das Punktlandungen und feinfühlig durchflogene Parcours mit Sternchen belohnte. Sowohl auf dem SNES als auch auf der Nachfolgekonsole N64 hatte ich großen Spaß darin, die einzelnen Fluggeräte zu meistern und die Feinheiten der Steuerung zu lernen und ich glaube, das könnte auch heute noch ziehen, wenn man es auf Nintendo-Art macht.

Wahrscheinlichkeit: So niedrig, wie meine Chancen, einen Airbus A320neo in Funchal zu landen.

Ich würde mich gerne mal wieder aus einer Kanone schießen lassen.

Sin & Punishment

Treasure, die Action-Götter der 16-Bit-Zeit, hatten 2022 gut zehn Mitarbeiter. Das ist das einzige, was ich über den halbwegs aktuellen Stand des Studios weiß. Zwei Jahre davor hatten sie davon gesprochen an einem heiß nachgefragten Spiel zu arbeiten, was eigentlich nur eine Fortsetzung sein kann. Seither ist Stille und ich hoffe, dass Nintendo sie heimlich angeheuert hat, um ein drittes Sin & Punishment zu machen. Ich weiß, Fadenkreuz-Shooter sind schwer aus der Mode, aber für mich würden Weihnachten und Geburtstag auf denselben Tag fallen, wenn ich ihr Logo noch einmal über einen Startbildschirm flimmern sähe. Diese Sorte unrealistisches, überkandiertes Spektakel mit punktgenauen Geschicklichkeitstests haben wir uns leider mittlerweile abgewöhnt – ich wünschte, sie kämen zurück. Am besten auf die Switch 2.

Wahrscheinlichkeit: Mittel – so lange keine Nachricht kommt, dass Treasure doch dicht macht, ist mit Sin & Punishment zu rechnen. Das – der erwähnte Titel in Entwicklung ist ein neues Gunstar Heroes. Das wäre ebenfalls schwer okay!

Treasure, wenn es dich noch gibt, komm bitte zurück!

Mother

Muss man dazu noch was sagen: Ich habe nie das Gefühl gehabt, Nintendo wollte mit Mother so richtig etwas im Westen anfangen. Dabei passt die schräge und herzerwärmende Serie bestens auch zu hiesigen Spielgewohnheiten. In Zeiten, in denen mehr und mehr JRPG-Serien ihr Heil in Action-Kampfsystemen suchen, wäre Mothers humorvoller Rundenkampf eine schöne Abwechslung und ein beherztes Statement. Ich will wieder mit Ness um die Häuser ziehen und böse Aliens mit Psi-Kräften, Jojos und anderem Kinderkram bekämpfen.

Wahrscheinlichkeit: Mittel – wenn wir von einem Remake sprechen – dann aber bitte gleich die komplette Trilogie. Ansonsten “niedrig”, wenn es um eine echte Fortsetzung geht.

Das wäre mal was. Eine Mother-Collection im Remake. Und danach eine echte Fortsetzung!

Und jetzt ihr? Was wären eure Wünsche, welche Reihen Nintendo auf der Switch 2 wiederbeleben sollte?