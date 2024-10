50 Euro sparen bei der Govee Stehlampe 2, Rabatt zum Prime Day bringt LIcht in eure Bude

Ein weiteres Prime-Day-Angebot betrifft die Stehlampe 2 aka Floor Lamp 2 von Govee. Diese dimmbare Stehlampe könnt ihr euch aktuell zum Preis von 99,99 Euro bei Amazon.de sichern. Somit spart ihr 50 Euro beziehungsweise 33 Prozent gegenüber der UVP von 149,99 Euro.

Version 2 von Govees Stehlampe beleuchtet einen größeren Bereich als das Vorgängermodell, insgesamt ist sie 152 cm hoch.

Mithilfe der Lampe könnt ihr feste Farben oder etwa auch Farbverläufe und Muster darstellen lassen. Einzelne Segmente lassen sich in verschiedenen Farben anzeigen und auch Warm- und Kaltweißtöne von 2.200K bis 6.500K sind möglich. Am besten richtet ihr die Stehlampe in Richtung Wand aus, damit die Farben besser zur Geltung kommen.

Für die erwähnten Farben und Muster gibt es verschiedene vorprogrammierte Szeneneffekte, darunter Sonnenuntergang, Regenbogen oder Muttertag. Ihr könnt die Farben aber genauso gut gänzlich individuell festlegen oder eigene Muster erstellen.

Gleichermaßen ist die Lampe mit Govees DreamView kompatibel. Damit lassen sich bis zu zehn Leuchten von Govee in einem Umkreis von 30 Meter anschließen und synchronisieren. Ihr könnt sie zu festgelegten Zeiten ein- oder ausschalten und auch mithilfe von Sprachsteuerung via Alexa oder Google Assistant steuern. Ebenso unterstützt sie Matter.

Detaillierte Einstellungen sind über die Govee App möglich und neben der Sprachsteuerung gibt es auch noch eine kleine Fernbedienung mit ein paar grundlegenden Funktionen. Diese lässt sich magnetisch am Lichtmast der Lampe befestigen.