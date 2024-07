8BitDo Retro Mechanical Keyboard im Test - Spielerei für Nostalgiker oder doch mehr?

8BitDos neue Tastatur überzeugt mit einem genialen Retro-Look, wirkt aber gleichzeitig wie ein Spielzeug, das sich etwas zu sehr nach Plastik anfühlt.

Beim neuen Retro Mechanical Keyboard von 8BitDo steht insbesondere der Stil im Fokus. Die Tastatur gibt es nämlich unter anderem als N Edition und einmal als Fami Edition. Wer sie sich näher anschaut, weiß auch schon, warum das so ist. Die N Edition orientiert sich am westlichen Look von Nintendos erster Konsole, während die Fami Edition sich vom Famicom-Design inspirieren lässt. Und eine C64-Variante ist auch noch zu haben. Schick sieht es also schon mal aus, aber ist es seine 100 Euro wert, die man dafür haben möchte?

8BitDo Retro Mechanical Keyboard Entwickler: 8BitDo

Preis: ca. 100 Euro

Box & Zubehör: In der Verpackung steckt einmal das Keyboard selbst, außerdem bekommt ihr ein Set mit Dual Super Buttons (dazu gleich mehr), ein USB-Kabel, einen 2,4-GHz-Adapter, eine Anleitung und ein paar Sticker dazu.

Design und Verarbeitung: Wenn schon, denn schon. Das war wohl das Motto von 8BitDo bei dieser Tastatur. Der Retro-Look ist wirklich gut umgesetzt und erstreckt sich von vorne bis hinten über das Keyboard, von den Tasten bis hin zu den Schaltern und dem kleinen Lämpchen. Der Nachteil von all dem ist, dass sich das Retro Mechanical Keyboard im Vergleich mit höherpreisigen Alternativen doch spürbar mehr nach Plastik anfühlt, fast wie eine Art Spielzeug.

Ohne Frage ist das Design aber wirklich sehr schick geworden, was die Tastatur zu einem echten Blickfang auf dem Schreibtisch macht. Ob euch der Stil dann wichtiger ist als der Rest, ist eine andere Frage.

Was die Verbindungsmöglichkeiten anbelangt, könnt ihr es mit einem USB-Kabel verbinden oder aber eine Bluetooth- oder eine 2,4-GHz-Verbindung über das enthaltene Dongle nutzen. Dahingehend präsentiert sich die Tastatur recht flexibel und machte im Testzeitraum auch keinerlei Probleme in Bezug auf die Qualität der Verbindung. Die Größe der Tastatur liegt bei 376,6 x 169,6 x 46,8 mm, sie wiegt 1.050 Gramm. Mit den beiden Dual Super Buttons, die 160,2 x 74,6 x 32,3 mm groß sind, kommen noch einmal 270 Gramm hinzu.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard - Bilder 1 of 7 Attribution

Tasten und Tippgefühl: Das Tippen an sich fühlt sich mit den PBT-Tastenkappen (die sich austauschen lassen) grundsätzlich gut an, kann aber nicht ganz mit dem Tippgefühl höherwertiger Tastaturen mithalten. Unter den Tastenkappen arbeiten wiederum Kailh Box White Switches (V2). Im Zusammenspiel sorgt das für ein ordentliches Klacken beim Tippen. Ein weiterer Knackpunkt für euch könnte sein, dass es die Tastatur nur mit US-Layout gibt. Zwar lässt sich die Belegung per Software ändern, das US-Layout der Tasten bleibt aber natürlich erhalten.

Als Ergänzung zur eigentlichen Tastatur dienen die Dual Super Buttons. Es sind im Grunde zwei riesige, einzelne Tasten, die gewissermaßen den Buttons auf einem NES-Controller nachempfunden sind. Diese könnt ihr nach Wunsch mit einer bestimmten Funktion oder einem Makro belegen. Wer will, kann hier theoretisch insgesamt vier Sets an Dual Super Bottons anschließen, also acht Tasten. Je nach Funktion/Makro kann das durchaus praktisch sein, doch je mehr Dual Super Buttons ihr habt, desto voller wird dadurch natürlich euer Schreibtisch. Grundsätzlich aber eine witzige Idee und abhängig vom Einsatzzweck auch ganz nützlich, etwa für mehr Barrierefreiheit.

In Sachen Laufzeit kann das Retro Mechanical Keyboard auf jeden Fall punkten. Nach Angaben von 8BitDo erreicht es bis zu 200 Stunden mit einer vierstündigen Ladung. Und das ist ein durchaus realistischer Wert. Wahrscheinlich dürfte es aber ein bisschen variieren, wenn ihr zum Beispiel die maximal mögliche Zahl an Dual Super Buttons anschließt.

Features & Sonderfunktionen: Neben dem Keyboard an sich bietet 8BitDo auch noch weiteres Zubehör an. Ihr könnt zum Beispiel einen zusätzlichen Joystick, einen Ziffernblock, weitere Super Buttons oder einen Extrablock mit den Tasten A, B, Y und X kaufen, natürlich alles im passenden Look. Das lässt sich ebenfalls individuell programmieren und konfigurieren. Somit kommt noch einmal, wenn ihr bereit seid, etwas mehr auszugeben, ein gutes Stück Flexibilität und Zugänglichkeit hinzu.

Software: Um alles zu konfigurieren, benötigt ihr natürlich die passende Software. Leider ist diese bisher nicht ganz so gelungen, denn es kommt zu Abstürzen und die Benutzeroberfläche könnte besser organisiert und aufgebaut sein. Dahingehend hat 8BitDo im Vergleich zu manch anderen Herstellern, die selbst nicht immer optimale Software bieten, noch einiges aufzuholen.

Zu kaufen gibt es das 8BitDo Retro Mechanical Keyboard unter anderem bei Amazon.de oder bei Alternate.de.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard - Fazit

Der Look der N Edition von 8BitDos Retro Mechanical Keyboard, das ich hier zum Testen hatte, ist auf jeden Fall genial. Man kann dem Hersteller definitiv nicht vorwerfen, dahingehend viel falsch gemacht zu haben. Wer wert aufs Tippgefühl und auf das allgemeine Feeling einer Tastatur legt, kommt woanders besser auf seine Kosten - es sei denn, ihr möchtet genau das hier haben. Die Idee der zusätzlichen Buttons finde ich ganz witzig, zumal sie sich individuell belegen und mit Funktionen ausstatten lassen. Ihr braucht dann nur entsprechend Platz auf eurem Schreibtisch. Und an der Software sollte 8BitDo dringend noch arbeiten.