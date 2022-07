9 Spiele, um Hitze und 40 Grad zu entkommen – Mehr Schnee und Kälte als hier konnten wir nicht finden

Zu warm draußen? Nicht nachdenken, einfach was Kaltes installieren. So was hier zum Beispiel:

Midwinter

1989 - Amiga, Atari ST, MS-DOS

Ja, wir fürchten uns leider gerade mal wieder vor den Geistern, die wir riefen, den Atomwaffen, aber das Ganze kann auch Vorteile haben. Die Azoren mögen heute recht warm sein, in der Zukunft von Midwinter sind sie dank des nuklearen Winters nach dem Atomkrieg eine arktische Landschaft aus Schnee und Eis. Midwinter aus dem Jahr 1989 für seine Zeit überambitioniert zu nennen, wäre verharmlosend: Mike Singleton – Lords of Midnight und bedauerlicherweise 2012 zu früh verstorben – setzt euch in einer gewaltigen offenen Welt aus, in der ihr zuerst allein, später mit anzuheuernden Verbündeten, die Armee eines brutalen Generals besiegen müsst. Sabotage, Stealth, Verhandlungen, taktische und strategische Überlegungen einerseits, First-Person-Action andererseits, alles auf Technik der späten 80er? Wie schlimm wurde das? Nun, bei Landschaft und Objekten muss man trotz zumindest ausgefüllter Vektorgrafik schon Fantasie mitbringen. Auch das Gameplay hinter der für damalige Zeit beeindruckenden Fassade ist relativ gut durchschaubar und viele Schwächen der KI lassen sich gut ausnutzen. Aber die Ambition ist umwerfend und Ubisoft könnte, das alles in eine todschicke Engine verpackt, direkt einen modernen Open Worlder darauf schmieden, der immer noch seine Reizte hätte.

Kälte-Faktor: Weit unter null, nur ein paar Vulkane als Wärmequellen sorgen dafür, dass hier überhaupt noch einer durch den Schnee stapft. Weit und breit nur Weiß, so weit das Auge reicht. Was bei der damaligen Sichtweite nicht so weit ist.

Snowrunner

2020 - PS4 / PS5, Xbox One / Series, PC, Switch

Mit schwerem Gefährt die Pisten unsicher machen. Alle Pisten. Egal, wie vereist. In dieser modernen Fahr-Sim aus 2020 geht es mal nicht um schnelle Rundenzeiten, sondern darum geschickt Unsummen an PS sicher über abgelegene Straßen, durch zerklüftete Canyons und eben auch verschneite Gegenden zu bringen. Bei Snowrunner punktet auf jeden Fall das brillante Fahr- und Physik-Gefühlt, dass auch schon mit dem Controller eindrucksvoll vermittelt, dass ihr echtes Gewicht durch unsicheres Terrain bewegt. Vom Pick-Up bis hin zum ausgewachsenen Sattelschlepper mit 20ß Tonnen Baumstämmen hinten auf dem Hänger gibt es eine große Auswahl, und jedes der Ungetüme hat seine eigenen Herausforderungen und Reize. Dazu kommt eine wirklich schöne Optik, die dazu verführt mal nicht so genau auf die Serpentine zu achten und in die Ferne zu schweifen. Was sich dann immer direkt rächt.

Kälte-Faktor: In tieferen Lagen teilweise viel zu sonnig, da gibt es trotz des Namens noch jede Menge Sommerfeeling. Aber auf den höheren Ebenen, wo der Schnee wartet, wird es schön frisch und sinkt auch gelegentlich mal unter die gefühlte Null.

Frostpunk

2018 - PS4 / PS5, Xbox One / Series, PC, Switch

Hardcore-Aufbaustrategie ohne Gnade: In diesem Endzeit-SimCity startet ihr in einer gnadenlosen Eiswelt, mit einer einzelnen spärlichen Wärmequelle und ein paar armseligen Überlebenden. Damit das Licht in der Eiswüste nicht ausgeht, müssen Quartiere her, ein Lazarett, Ressourcen müssen abgebaut werden, besser Gebäude müssen her, mehr Siedler werden gebraucht, mehr Wärme… Das Konzept ist vertraut, aber die Konsequenz, mit der Frostpunk die Hoffnungslosigkeit zelebriert, hat einen ganz eigenen Charme. Gerade am Anfang lernt ihr schnell, dass man hier keine falschen Sentimentalitäten haben darf, sondern immer konsequent darauf gehen muss, was gerade gebraucht wird. Wenn ein paar für das große Ganze draufgehen? Hey, immerhin brennt der Ofen noch und die Hoffnung bleibt am Leben, wenn auch sonst nicht viele. Das Spiel sieht klasse aus, bringt Unmengen an spielerischen Details in das vertraue Konzept mit ein, hat spannende Missionen und Szenarien zu bieten und sollte euch bis weit in den Winter beschäftigen, wenn sie die Lage dreht und ihr hier gelerntes dank Energiemangel direkt umsetzen dürft.

Kälte-Faktor: Wenn euch das verschneite Midwinter zu kuschelig daherkam und mehr an Skiurlaub erinnerte, Frostpunk wird euch das mit heftigen Kälteeinbrüchen schnell austreiben. Wir nähern uns noch nicht absolut Null, aber der Weg dahin ist von Frostpunk aus schon deutlich kürzer.

I Am Setsuna

2016 - PS4 / PS5, PC, Switch

Hoffnungslosigkeit und Strategie sind schon nett, aber ihr wollt mehr Melancholie und RPG? Kein Thema, hier ist I Am Setsuna, das Debut der Tokyo RPG Factory. In dem spielerisch von Chrono Trigger inspiriertem Titel versinkt die ganze Welt langsam unter einer Schneedecke, Monster und Dämonen machen den wenigen Bewohnern zu schaffen. Die Lösung des Problems liegt natürlich in einer kleinen Gruppe Helden und der namensgebenden Setsuna, die ihr auf eine recht traurige Reise begleiten müsst. Alles wird ausschließlich von einem melancholischen Piano-Soundtrack unterlegt und die eigentlich niedliche Optik schafft gut das Gefühl sich langsam durch den Schnee einem unvermeidlichen Schicksal entgegenzuschleppen. Das gilt mitunter leider auch für das etwas monotone Gameplay, aber wer ein übersichtliches, schönes und leicht depressives J-RPG zu schätzen weiß, der wird kaum besser bedient als hier.

Kälte-Faktor: Auch wenn ich I Am Setsuna attestierte, dass es leichte Schneeblindheit auslösen kann, ist es nach Frostpunkt fast schon eine Runde aufwärmen. Dafür sorgen die niedlichen Dörfer und Inns, aber keine Sorge, das ganze kalte Weiß drumherum bringt I Am Setsuna noch immer knapp unter null.

Wasteland 3

2020 - PlayStation, Xbox, PC, Mac

Noch mal Endzeit. Nachdem die schöne sonnige Strahlung der ersten Teile den Süden warmgehalten hat, geht es im dritten Wasteland Richtung Norden in den nuklearen Winter. Die Rundenkampf-Rollenspiel-Serie mit der vielleicht längsten Pause – 1988 bis 2014 – bekam 2020 Zuwachs und setzt diesmal auf gefühlt ewiges Eis und viel Komfort. Das Interface der Kämpfe wurde deutlich überarbeitet und zeigt euch nun die zahlreichen Fertigkeiten und Möglichkeiten eurer bunt zusammengewürfelten Truppe schnell und bequem an. Ob ihr bei dem Zusammenwürfeln moralische Grundwerte beibehalten wollt oder lieber den Abschaum der Wastelands rekrutiert liegt ganz bei euch, es gibt viele Wege zum Ziel und manche lassen sich Hand in Hand mit Massenmördern beschreiten.

Kälte-Faktor: Leicht unter null, denn eigentlich geht es in den vielen Siedlungen und Dungeons oft noch recht kuschelig zu. Draußen im Schneemobil dampft auch der Auspuff, es bleibt also insgesamt doch recht wohlig warm, mit Aussicht auf viel Schnee.

The Long Dark

2014 - PlayStation, Xbox, PC, Switch, Mac

Neben Subnautica (das mit der Below-Zero-Erweiterung auch Minusgrade auf euren Bildschirm bringt) wohl eines der besten Survival-Spiele überhaupt: Nach einem geomagnetischen Sturm strandet ihr in einer zugefrorenen Wildnis Nordkanadas und erkundet eure Umgebung nach Dingen, die euch helfen, am Leben zu bleiben. Das Spiel kommt ohne große Tutorials daher und emuliert so bestens die Verlorenheit, die der Spielcharakter fühlen muss. Und wenn man stirbt, geht es von vorn wieder los. Wem die allgemeine Ziellosigkeit offen angelegten Survivals nicht so liegt, der darf sich zudem über einen umfangreichen Story-Modus freuen, der auch Solo-Freunde tief in die gespenstische Atmosphäre eintauchen lässt und stimmlich hochkarätig besetzt ist. Unter anderem leihen Jennifer Hale (“Female Shepard”) und David Hayter (“Solid Snake”) Figuren ihre Stimmen.

Kälte-Faktor: Ich kenne wenige Spiele, die die Schönheit und gleichzeitige Gefahr unerbittlicher Kälte besser einfangen als The Long Dark, weshalb es schon per se in diese Liste gehört. (Alex)

Never Alone

2014 - PlayStation, Xbox, PC, Switch, Mac, Wii U, Android, iOS

Ein ewiger Schneesturm wütet in Alaska. Ihr seid als Inuit-Mädchen Nuna mit eurem Freund, einem Polarfuchs, unterwegs, um das herauszufinden, was es mit diesem extremen Wetterphänomen auf sich hat. Nur so kann das junge Mädchen ihr Volk schützen. Dabei lösen die beiden Rätsel in den stürmischen Schneelandschaften, im eiskalten Wasser oder in eisigen Höhlen. Abwechselnd steuert ihr das Mädchen oder den Fuchs, um gemeinsam knifflige Aufgaben zu lösen. Überall am kalten blauen Himmel tanzen Schneeflocken, so viele, dass es beinahe neblig aussieht. Auch Eisbären, Fabelwesen und die schöne Aurora bekommt ihr zu Gesicht. Never Alone ist nicht nur ein Puzzle-Plattformer mit einer niedlichen Geschichte, sondern basiert auf der Folklore der Iñupiat, der indigenen Bevölkerung Alaskas, die bei der Umsetzung des Spiels geholfen hat. Einer der Ureinwohner spricht den Erzähler und sorgt so für ein besonders authentisches Erlebnis. Hier und dort werden kleine Schnipsel der alten Sagen eingespielt, die der Erzähler uns erklärt. Trotz eisiger Kälte lernt ihr also auch etwas dazu.

Kälte-Faktor: Alaska im ewigen Schneesturm? Wenn peitschender Schnee und eisige Landschaften keine Abkühlung versprechen, dann weiß ich auch nicht. Leider gibt es Punktabzug für die niedlichen Füchse, bei denen sicher auch euch warm ums Herz wird. So was kann man bei der aktuellen Temperatur echt nicht gebrauchen. Hier zählt jeder Grad. (Melanie)

Lost Planet: Extreme Condition

2006 - PlayStation 3, Xbox 360, PC

So ein Eisplanet wäre doch jetzt wirklich etwas Schönes oder? Ein Planet wie E.D.N. III, der sich inmitten einer Eiszeit befindet. Dumm nur, dass dort auch jede Menge fiese Monster aka Akrid die Gegend unsicher machen. Irgendetwas ist ja immer. Es liegt an euch, diese Monster zu bekämpfen,um den Planeten für die Menschheit kolonisierbar zu machen. Warum? Weil die Erde aufgrund von Krieg, globaler Erwärmung und Verschmutzung zu lebensfeindlich ist. Hey, für ein Spiel aus 2006 klingt Lost Planet erstaunlich aktuell. Nicht, dass das damals nicht schon abzusehen gewesen wäre. Egal, jedenfalls könnt ihr hier eine ganze Menge actionreicher Gefechte absolvieren, auch im Inneren von Mechs aka Vitual Suits, und dabei die schöne, eisige Atmosphäre einsaugen. Das sorgt auch 16 Jahre später noch für Spaß.

Kälte-Faktor: Schnee und Eis so weit euer Blick reicht. Wer sich wirklich wie auf einer Eiswelt fühlen möchte, ist hier genau richtig. Stellt noch einen Ventilator daneben, der euch kühlende Luft ins Gesicht pustet, und ihr seid gedanklich mittendrin. Die gute Nachricht ist, dass ihr selbst nicht vor dem Bildschirm erfriert, wenn ihr nicht aufpasst, im Spiel kann euch das definitiv passieren. (Benjamin)

Röki

2020 - PlayStation, Xbox, PC, Switch

Wer das alte Märchen der Eiskönigin kennt, wird die Erzählung von Röki schnell verstehen. Bruder Lars wird entführt und Schwester Tove macht sich nun im verschneiten Adventure von United Label Games und Polygon Treehouse auf den Weg, ihn zu retten. Ganz nebenbei erkundet man die atmosphärische Welt voller Kreaturen skandinavischer Folklore. Nicht viel Text und Witz, sondern die Atmosphäre und Landschaft steht hier im Vordergrund. Die Geschichte selbst, mag zwar wie ein klassisches Märchen anfangen, doch schnell werdet ihr feststellen, dass hier einiges düsterer ist, als man es erwarten würde. Die zwei Geschwister begleitet ein trauriges Familiengeheimnis, die Eiskönigin ein übernatürliches Dilemma. Das kleine Spiel, deren Charaktere niedlich aussehen, ist am Ende kein buntes Kindermärchen von Disney, sondern eine Geschichte voller Rätsel und dunklen Sagen, die eher an die Originale der Brüder Grimm erinnern.

Kälte-Faktor: Nach Spielen wie Frostpunk wirkt Röki ja fast wie ein Urlaub unter Palmen. Trotzdem könnt ihr euch mit Tove auf der Suche nach ihrem Bruder Lars im verschneiten Skandinavien super abkühlen! Die Geschwindigkeit, mit der man das Spiel erkundet, ist angenehm ruhig, die Rätsel sind eine gute Herausforderung, manchmal kommt sogar ein wenig Angst auf, die ja bekanntlich ebenfalls gegen Wärme hilft. Außerdem sind die Szenerien getränkt von Schnee, sanften Klängen und kalten Farben. (Ana)