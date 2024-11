A Tale of Two Halves: Wer hätte gedacht, dass 600 Seiten über Fußballspiele nur bis zum Jahr 2010 reichen?

Habt ihr Bitmap Books' Run 'n' Gun: A History of On-Foot Shooters schon verschlungen? Ja? Gut, denn hier kommt schon das nächste Nachschlagewerk. Diesmal geht es um Fußballspiele. Ja, auch damit kann man ein Buch füllen. Und zwar ganz gewaltig. Denn A Tale of Two Halves: The History Of Football Video Games umfasst schon mehr als 600 Seiten und deckt doch nur die Jahre 1982 bis 2010 ab.

A Tale of Two Halves: The History Of Football Video Games Seitenzahl: 628

Verlag: Bitmap Books

Preis: ca. 44 Euro

Das Runde muss ins Eckige

Dabei folgt auch A Tale of Two Halves: The History Of Football Video Games dem üblichen Muster, wie ihr es von den Büchern von Bitmap Books kennt. Autor Richard Moss, der zuvor schon für Bitmaps The Secret History of Mac Gaming verantwortlich war, reist hier zurück den Anfängen der Fußballspiele und arbeitet sich dann Stück für Stück bis nicht ganz in die Gegenwart vor.

Insgesamt geht es hier schon um mehr als 400 Fußballspiele, darunter Klassiker wie Sensible Soccer, Kick Off oder der Championship Manager. Titel wie FIFA und Pro Evolution Soccer dürfen nicht fehlen und auch die deutschen Bundesliga Manager- und Anstoss-Reihen werden berücksichtigt. Wie ihr es kennt, gibt es Bilder und Texte zu den jeweiligen Spielen, die zum Beispiel Besonderheiten oder andere Dinge hervorheben, die man über sie wissen sollte.

A Tale of Two Halves: The History Of Football Video Games - Bilder 1 of 7 Attribution

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Der Titel "A Tale of Two Halves" ist dabei als Anspielung auf die inhaltliche Aufteilung zu verstehen. In der ersten Hälfte des Buches geht es um Fußballspiele mit 2D-Action, während die zweite Hälfte zur Dreidimensionalität wechselt, wo entsprechend Reihen wie FIFA oder Pro Evolution Soccer in den Mittelpunkt rücken.

Neben einem Vorwort des englischen Kommentators Clive Tyldesley lockern insgesamt 13 Interviews die Besprechung der einzelnen Spiele auf. Unter anderem kommen hier Gerald Köhler (Anstoss), Kevin Toms (Football Manager), Marc Aubanel (FIFA International Soccer) oder Michitaka Tsuruta (Captain Tsubasa) zu Wort und liefern interessante Einblicke in ihre Spiele und deren Entwicklung.

Wie üblich gibt es an der Qualität des Buches wenig auszusetzen. Es ist ein wuchtiges Buch (drei Kilogramm schwer) mit einem Format von 250 mm x 250 mm und auf qualitativ hochwertigem Papier gedruckt, das besonders die zahlreichen Screenshots aus den Spielen sehr schön zur Geltung bringt. Obendrein liebe ich ein besonderes Detail: Statt des üblichen Lesebändchens hat sich Bitmap Books hier für eines im Look von zwei Schnürsenkeln entschieden, wie man sie von Fußballschuhen kennt. Solche liebevollen und durchdachten Details sind es, die im Gedächtnis bleiben.

Die Geschichte von Fußballspielen mag letztlich nicht jeden interessieren, aber allen Fußball-Fans, die schon viele Stunden in diese digitalen Vertreter des Sports investiert haben, kann ich Bitmap Books' Werk einmal mehr ans Herz legen. Das Buch befasst sich mit wichtigen Aspekten und Entwicklungen des Genres, aufgeteilt in zwei Hälften und garniert mit zahlreichen Interviews. Das Ergebnis ist ein informatives Nachschlagewerk über die Geschichte des virtuellen Fußballs, inklusive der bekannten, sehr guten Produktionsqualität von Bitmap Books und witzigen Details wie den Schnürsenkeln als Lesebändchen.

Ihr könnt A Tale of Two Halves: The History Of Football Video Games direkt bei Bitmap Books kaufen.