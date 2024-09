AAA-Spiele auf dem iPhone? Mit dem iPhone 16s soll das möglich sein

Apple hat das iPhone 16 vorgestellt und jedes Gerät der neuen Reihe soll Triple-A-Spiele abspielen können. Ihr könnt euch also nicht nur auf dem kommenden Pro-Gerät die Finger wund zocken.

Mit dem iPhone noch besser zocken

Anders war es noch in der letzten iPhone-Reihe. Beim iPhone 15 wurden die Gaming-Qualitäten nur beim Pro-Modell hervorgehoben. Für kleinere Spiele haben sich natürlich alle Smartphones von Apple aus dem Jahr 2023 geeignet.

Ein Jahr später blicken wir auf die sechzehnte iPhone-Reihe. Das iPhone 16 ist mit einem neuen A18-Chipsatze ausgestattet und soll Nutzern 30 Prozent mehr CPU- und 40 Prozent mehr GPU-Leistung bieten. Es ist bestens auf KI-Funktionen vorbereitet und kann sogar hardwarebschleunigtes Raytracing nutzen.

Diesmal ist nicht nur das Pro in der Lage, Triple-A-Titel Games abzuspielen. Death Stranding: Director's Cut, Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 und Resident Evil: Village sollen alle problemlos auf dem iPhone 16s laufen. Dabei wurden die Titel mit einem mäßigen Ergebnis bereits auf dem 15 Pro getestet. Kann der Sprung wirklich so groß sein?

Und wie viel bringt einem diese Spielleistung, wenn die genannten Spiele so sehr gefloppt sind, dass zeitnah sicher keine neuen Blockbuster auf iOS erscheinen werden. In jedem Fall schadet mehr Leistung uns spielfreudigen Menschen nicht.

Preislich liegen die iPhones der neuen Generation zwischen 799 Euro und 1.199 Euro für die jeweils günstigste Version der einzelnen Modelle. Das normale iPhone 16 mit 128 GB und 6,1 Zoll startet bei 799 Euro, das iPhone 16 Plus mit 128 GB ist bei 899 Euro und bietet ein 6,7-Zoll-Display, das 6,3 Zoll große Pro-Modell kostet mindestens 999 Euro und das Pro Max startet bei 1.199 Euro. Alle Modelle kommen am 20. September auf den Markt. Vorbestellungen starten am 13. September.