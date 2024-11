Abschied vom Nintendo 3DS-Online-Gaming: Letzter Spieler verliert Verbindung nach über 200 Tagen

Die Ära des Nintendo 3DS-Online-Gamings ist nun endgültig vorbei. Der letzte verbleibende Spieler verlor kürzlich die Verbindung über 200 Tage nach dem offiziellen Server-Shutdown. Dieser Moment markiert das Ende einer Ära, die bei vielen Spielern nostalgische Erinnerungen weckt, und zeigt die starke Bindung, die die Gaming-Community zu dem Handheld entwickelt hat.

Letzte Nintendo 3DS-Spieler trotzen Abschaltungen

In den letzten Jahren waren die Nintendo 3DS- und Wii U-Fans zunehmend mit Abschaltungen konfrontiert. Zunächst wurden die eShops beider Konsolen geschlossen, und Anfang des Jahres beendete Nintendo offiziell die Online-Dienste. Doch einige unerschrockene Spieler gaben nicht so schnell auf. Mithilfe eines speziellen Patches, der es ihnen ermöglichte, ihre Lobbys weiterhin online zu halten, setzten die beiden alles daran, die Ära des 3DS-Online-Gamings künstlich am Leben zu erhalten. Sie nutzten Bots, die gegeneinander antreten konnten, um die Verbindung theoretisch endlos zu simulieren.

It's over. Rest in peace, Nintendo Network. pic.twitter.com/rlbFZVGJ0q — Fishguy6564 (@fishguy6564) November 4, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Abschied vom letzten Online-Spieler

Doch nach 210 Tagen fiel der letzte 3DS von Fishguy6564 aus. Auf Twitter verabschiedete er sich mit den Worten "Es ist vorbei" und teilte ein Bild der Fehlermeldung. GaffsNotLaffs, Betreiber des Nintendo Network After Hours Discord-Servers, bestätigte das Ende und würdigte das Durchhaltevermögen der letzten Spieler. Das Schicksal des 3DS erinnert schmerzlich daran, dass Nintendo offenbar keine Pläne hat, die beliebten 3DS-Titel auf die Switch zu bringen. Somit bleiben viele Spiele und ihre Online-Features für immer unspielbar. Besonders Fans von Titeln wie Mario Kart 7 und Super Smash Bros. für den 3DS bedauern den Verlust der Mehrspieler-Möglichkeiten.

Das Ende der 3DS-Online-Dienste schließt ein nostalgisches Kapitel in der Gaming-Geschichte. Der "RIP 3DS"-Moment symbolisiert die vielen Erinnerungen, die die Konsole weltweit Spielern beschert hat. Auch wenn ihre Online-Ära nun vorüber ist, bleibt der 3DS für viele Fans ein wichtiger Teil ihrer Gaming-Erfahrung und wird wohl lange in guter Erinnerung bleiben.