Ace Attorney: Capcom überarbeitet die ersten drei Spiele für mobile Geräte

Capcom kündigte kürzlich an, dass die ersten drei Ace Attorney Spiele rund um Anwalt Phoenix Wright und seine Assistenten in überarbeiteter Form als Apps auf mobilen Geräten verfügbar sein werden. Die HD-Version aus 2012 wird dabei am 9. Juni 2022 aus den App-Stores entfernt. Gekaufte Episoden und Achievements werden nach der Schließung trotzdem verfügbar bleiben.

Die überarbeitete Version erscheint als Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy. Man könnte natürlich annehmen, dass die neue App gleichzeitig mit der Schließung der alten App im Juni erscheint, ein genaues Datum wurde bisher offiziell aber noch nicht bekannt gegeben.