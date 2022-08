Ace Combat 7 wird 3 Jahre alt und ihr bekommt zahlreiche Inhalte geschenkt

Ace Combat 7 von 2019 wird jetzt schon 3 Jahre und zum Geburtstag gibt es natürlich Geschenke, in diesem Fall in Form von neuen Inhalten im Spiel. Das Update zum Jubiläum ist jetzt verfügbar und wir erklären, was drinsteckt.

Zum einen gibt es einen ganzen Haufen neuer Skins, unter anderem gleich zwei für den F-22A Raptor, Su-47 Berkut, Su-37 Terminator, Typhoon, XFA-27 und mehr. Außerdem kommen zahlreiche neue Embleme in Spiel. Natürlich gibt es eines passend zum Geburtstag, nämlich das "Skies Unknown 3rd Anniversary" Abzeichen. Auch gibt es nunr die 25th-Anniversary-Nuggets Warwolf, Reaper und Antares.

Der 25. Geburstag der Ace-Combat-Reihe war nämlich 2021 fällig mit ein paar neuen Inhalten und Live-Events. Diese Embleme, aber noch jede menge mehr gibt es nun mit dem neuen Update.

Zu guter letzt ist auch das brandneue Rufzeichen Phoenix im Geburtstags-Update enthalten, das ihr jetzt herunterladen könnt.

Ace Combat 7 von Bandai Namco gibt es sowohl für den PC als auch Xbox und Playstation. Der actionreiche Flugsim konnte Martin im Test vor einigen Jahren schon einmal sehr überzeugen und hat seit Release auch noch einige DLCs, Sets und Zusatzpakete hinzubekommen - einige davon aktuell auch auf Steam reduziert.

Weitere Meldungen zu Ace Combat 7

Auch mit den neuen Gratis-Inhalten aus dem Geburtstags-Paket gibt es jetzt allerdings noch ein paar neue Möglichkeiten im Spiel.