Ace Magician AM08 Pro Mini-Gaming-PC im Test - Nichts für 4K und auch sonst nicht das Beste für die aktuellsten Games

Ein Gaming-PC, der definitiv als Rechner für alltägliche Arbeiten und ältere Spiele taugt, mit den aktuellsten und anspruchsvollsten Games kommt er jedoch nicht klar.

Keine Lust auf einen großen Kasten, der eure Games abspielt? Hier möchte Ace Magicican mit seinem kompakten Gaming-PC AM08 Pro für Abhilfe sorgen, denn der braucht definitiv nicht sehr viel Platz. Das Gerät gibt es dabei in verschiedenen Varianten, für den Test hatte ich den AM08 Pro mit Ryzen 9 6900HX, Radeon 680M, 16 GB RAM und 512 GB großer SSD zur Verfügung. Die kostet rund 500 Euro, aber ist sie das auch wert?

Ace Magicican AM08 Pro 6900 HX Hersteller: Ace Magicican

Preis: ca. 500 Euro

Box & Zubehör: Neben dem Mini-PC selbst findet ihr in der Verpackung natürlich noch den passenden Netzadapter, um ihn mit Strom zu versorgen, außerdem bekommt ihr ein HDMI-Kabel dazu. Praktischerweise liegt auch eine kleine Liste mit drin, die einige kompatible RAM-Riegel zeigt, falls ihr aufrüsten möchtet.

Design und Verarbeitung: Das Gehäuse des AM08 Pro ist circa 19 cm hoch, 8 cm breit und 15 cm tief. Somit nimmt das Gerät nicht viel Platz auf eurem Schreibtisch ein, zudem hat man auf der Oberseite eine Beleuchtung verbaut. Die Außenseite besteht dabei überwiegend aus Kunststoff, was sich insgesamt okay anfühlt. Es gibt bei der Verarbeitung nichts zu meckern und es sieht auch gut aus, ein Gehäuse aus Aluminium hätte sich jedoch einfach etwas wertiger angefühlt. Die rechte Seite lässt sich ganz einfach abnehmen, da sie magnetisch gehalten wird. Somit könnt ihr etwa Arbeitsspeicher oder Festplatte leicht austauschen.

Was aber wiederum nur für die eine Seite gilt. Wer zum Beispiel die Kühlung säubern möchte, muss das Gerät aufschrauben. Eingebaut hat man außerdem ein Modul für WiFi 6E von Realtek. Das bringt eine vernünftige Leistung auf den Tisch, die für den Alltagsgebrauch allemal ausreicht. Es ist nicht das Neueste vom Neusten, reicht aber wie gesagt aus. Alternativ ist auch ein Anschluss eines Netzwerkkabels möglich.

Als optisch etwas unschön empfand ich, dass sich auf der Seite mit der nicht abnehmbaren Seitenplatte zwei Aufkleber befinden. Die sind so gestaltet, dass man sie abziehen kann, allerdings hinterlassen sie dabei Reste des Klebers. Wenn man schon Aufkleber draufpappt, die man einfach abziehen kann, dann bitte auch so, dass keine Rückstände zurückbleiben.

Anschlüsse: Der AM08 Pro ist mit einer Reihe verschiedener Anschlüsse ausgestattet. Auf der Vorderseite gibt es einmal einen 3,5-mm-Audio-Anschluss, zwei USB-Slots vom Typ A (3.2) sowie einen USB-Slot vom Typ C. Die Rückseite hat dann noch einmal zwei weitere USB-A-Slots zu bieten (ebenfalls 3.2), zwei HDMI-Anschlüsse (2.0) sowie den RJ45-Anschluss für das Netzwerkkabel. Theoretisch ist so der Anschluss von bis zu drei Monitoren möglich. Zweimal per HDMI und einmal per USB-C, jeweils in 4K bei 60 Hz.

Ace Magician AM08 Pro - Bilder 1 of 8 Attribution

Einrichtung und Betrieb: Es dauert nicht sehr lange, bis der AM08 Pro einsatzbereit ist. Windows 11 ist vorinstalliert, ihr müsst es nur noch einrichten. Wie lange dieser Prozess dauert, hängt ein bisschen davon ab, wie schnell eure Internetverbindung sich um die Windows-Updates kümmert.

In der Vergangenheit hatte das Unternehmen mal ein Problem mit verseuchten PCs, die mit Viren ausgeliefert wurden. Beim AM08 Pro gab es hier keinerlei Auffälligkeiten. Weder ist Bloatware installiert noch schlug der Virenscanner in irgendeiner Art an.

Benchmarks und Performance: Direkt am Gehäuse des Geräts könnt ihr zwischen drei verschiedenen Modi wählen. Silent, Auto und Performance. Für die Performance-Tests in einzelnen Spielen wählte ich den Performance-Modus, im Auto- und Silent-Modus wird die CPU-Leistung gedrosselt. In allen Modi könnt ihr gut mit dem AM08 arbeiten und alltägliche Dinge wie Text- und Bildverarbeitung, Medienwiedergabe und dergleichen ohne größere Probleme ausführen. Der Hersteller selbst empfiehlt etwas für das Anschauen von Videos den Silent-Modus, fürs Arbeiten den Auto-Modus und fürs Gaming den Performance-Modus.

Im Silent- und Auto-Modus ist das Gerät dementsprechend auch leiser als im Performance-Modus. Fangt ihr an zu spielen, sind die Lüfter deutlich hörbar. Je nach Auslastung geht das dann schon mal in einen Bereich von um die 50 dB, in den anderen Modi sind es eher um die 30 dB. Der Stromverbrauch unterscheidet sich ebenfalls je nach Modus. Die Werte bewegen sich hier von knapp 20 Watt (im Silent-Modus) bis hin zu rund 80 Watt (Performance). Der Auto-Modus bewegt sich zumeist im niedrigen 40er Bereich.

Was die Gaming-Performance anbelangt, stellte ich schnell fest, dass der AM08 Pro definitiv kein High-End-Gerät ist. Mit angeschlossenem 4K-Monitor wählten so ziemlich alle getesteten Spiele standardmäßig diese Auflösung aus und die Performance ist dabei wirklich alles andere als gut. Eine Reduzierung der Auflösung auf 1920x1080 und die Anpassung der Details auf eine niedrigere Stufe bringt teils deutliche Verbesserungen, aber auch so hat der AM08 Pro Probleme mit anspruchsvollen Games. Für mehr Performance müsst ihr dann mit der Auflösung noch weiter nach unten gehen.

Der zuletzt von mir getestete Geekom A8 hat etwa eine deutlich bessere Gaming-Performance, kostet aber entsprechend mehr.

Insofern ist der AM08 Pro eher weniger geeignet, wenn ihr aktuellere Spiele spielen möchtet. Auch schon etwas ältere Games können teilweise Probleme machen.

Hier eine Auswahl von neueren und älteren Spielen, mit denen ich die Gaming-Performance des Mini A8 getestet habe. Wo es möglich war, wählte ich 1920x1080 als Auflösung:

Spiel Performance Age of Wonders 4 Niedrige Details, Übersichtskarte um die 10 fps, bei hohen Einstellungen unterwegs 10 fps. Mit Renderingskala 50% um die 20 bis 25 fps in 4K. Battlefleet Gothic Armada Epische Voreinstellung, auf Karte unter 20 fps, in Kämpfen um die 10 fps. Mit niedrigen Details in Kämpfen um die 20 fps. Bei 1920x1080 in Kämpfen um die 60 fps auf niedrig, um die 40 fps auf episch. C&C Remastered Collection Läuft mit 60 fps ohne erkennbare Probleme in 4K. Counter-Strike 2 Im Trainingslager, hohe Voreinstellung um die 10 bis 15 fps. Niedrige Voreinstellung um die 20 bis 40 fps. Frostpunk Endlosmodus, hohe Details, um die 20 fps. Niedrige Details, um die 40 fps. Homeworld 3 Epische Qualität, um die 15 fps. Mittlere Qualität, um die 20 fps. Niedrige Qualität, um die 30 fps. Mechabellum Übungsmodus, hohe Details, um die 25 fps. Niedrige Details, 30 bis 40 fps. New Cycle Ultra-Details, um die 10 bis 15 fps. Hohe Details, um die 20 fps. Mittlere Details, um die 30 fps. Niedrige Details, um die 35 bis 40 fps. Pioneers of Pagonia Niedrige Details, um die 30 fps oder weniger. Starship Troopers Terran Command Grafikqualität "gut", um die 15 fps. "Am schnellsten" mit um die 25 fps. Star Trek Infinite Hohe Details, um die 20 bis 60 fps. Mit niedrigen Details 30 bis 60 fps. Beides in 4K. In 1920x1080 mit hohen Details 40 bis 60 fps. Star Wars: Empire at War Maximale Details, um die 40 fps in 4K. In 1920x1080 100+ fps. Steamworld Build Hohe Details, um die 25 bis 30 fps. Niedrige Details, um die 40 bis 50 fps. Terminator: Dark Fate - Defiance Hohe Details, um die 25 bis 30 fps. Niedrige Details, um die 40 fps. Wolfenstein: The New Order Mittlere Grafikeinstellungen, erster Level, um die 40 bis 50 fps.

Ace Magicican AM08 Pro - Fazit

Der AM08 Pro ist eher kein Gerät, bei dem ihr einen 4K-Monitor nutzen solltet, wenn ihr damit spielen möchtet. Mit der 4K-Auflösung kommt er beim Gaming so gut wie gar nicht zurecht. Beim Arbeiten oder bei alltäglichen Aufgaben stellt das eher weniger ein Problem dar, schließlich lassen sich dort bis zu drei Monitore anschließen. Wenn es aber schon Gaming sein muss, solltet ihr eher auf niedrigere Auflösungen und etwas ältere Games setzen. Mit aktuelleren Spielen (und auch vereinzelt mit älteren) hat der AM08 Pro so seine Probleme. Der A8 von Geekom schlug sich da zuletzt im Test deutlich besser, kostet aber eben auch deutlich mehr.

Für den Preis liefert der AM08 Pro insgesamt eine solide Gaming-Performance und eignet sich sehr gut fürs Arbeiten oder fürs Streaming. Dafür ist der Preis dann okay. Wenn ihr die neuesten Games in entsprechender Qualität spielen möchtet, solltet ihr euch jedoch nach etwas anderem umschauen und mehr Geld in die Hand nehmen.