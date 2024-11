Achtung: Neuer Trails through Daybreak II Trailer verrät, was im Vorgänger passierte

NIS America veröffentlichte heute einen neuen Trailer zum zweiten Spiel der The Legend of Heroes: Trails through Daybreak Reihe. Trails through Daybreak II erscheint am 14. Februar 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC und thematisiert die Ereignisse rund um die Republik Calvard.

Der neue Trailer bietet einen Überblick über die Geschehnisse des Vorgängers und soll Fans dabei helfen, sich auf das Wiedersehen mit Van Arkride und seinen Freunden vorzubereiten.

Aber Vorsicht! Habt ihr das erste Daybreak noch vor euch, dann solltet ihr keinen Blick in den neusten Trailer zum nächsten Kiseki-Spiel riskieren, denn dieser verrät wirklich schon die wichtigsten Ereignisse bis zum Schluss des ersten Spiels, damit der zweite Teil genau dort anknüpfen kann.

Allen anderen wünsche ich natürlich viel Spaß mit der kleinen Auffrischung. In nur ganz kurzen drei Monaten geht es schon endlich weiter.