Activision eröffnet Studio für erzählerische AAA-Spiele in Polen

Nachdem Tango Gameworks und Arkane Austin schließen mussten, gibt es jetzt auch mal gute Neuigkeiten. Activision hat ein neues Studio eröffnet. Das polnische Studio soll "erzählerische und genredefinierende AAA-Franchises" entwickeln.

Nach den vielen Schließungen tut diese Meldung gut

Elswhere Entertainment heißt das neue, eigenständige Studio mit Sitz in Warschau. Derzeit arbeitet es gerade an seinem ersten Projekt, es wurde also nicht erst gegründet. Vielmehr hat sich Activision mit der Vorstellung des neuen Studios etwas Zeit gelassen.

Das Projekt klingt ambitioniert, auch wenn es keine Details zum eigentlichen Titel gibt. Es soll ein "Franchise mit einem dauerhaften Vermächtnis, das weit über Spiele hinausgeht" werden und den Fokus auf die Erzählung legen. Dabei sollen auch "mutige und vielfältige Ideen" unterstützt werden. Und es wird kein Call of Duty! Mehr wissen wir derzeit aber nicht.

Im Studio selbst sitzen demzufolge natürlich viele Experten für Storytelling und Geschichten in Videospielen. So kommen einige der Entwickler aus Franchises wie The Last of Us, The Witcher, Cyberpunk 2077, Destiny, Uncharted, Far Cry und mehr. Auf die Ressourcen von Activision kann das neue Studio zugreifen.

Derzeit werden noch weitere helfende Hände für das Projekt gesucht. Allzu weit fortgeschritten dürfte die Entwicklung also nicht sein.