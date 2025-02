Mehr Xbox-Spiele für die PS5: 2 weitere Games für Sonys Konsole angekündigt, mit diesen beiden Strategiespielen werdet ihr auf der PlayStation viel Freude haben

Microsoft hat zwei weitere Xbox-Spiele für die PlayStation 5 angekündigt.

PlayStation-Spielerinnen und -Spieler können sich diesmal auf zwei Strategiespiele freuen: Age of Mythlogy: Retold und Age of Empires 2: Definitive Edition.

Mehr Strategie für die PS5

Die beiden Titel, die bereits auf PC und Xbox erhältlich sind, werden schon in Kürze für Sonys Konsole veröffentlicht.

Mit Age of Mythology: Retold ist bereits am 4. März 2025 zu rechnen, während Age of Empires 2: Definitive Edition im Frühjahr 2025 folgt.

"Ich freue mich, dass wir den Fans mit Age of Empires 2: Definitive Edition und Age of Mythology: Retold mehr Optionen im Hinblick darauf geben, wo sie spielen möchten, indem wir sie auf die PlayStation 5 bringen", sagt Michael Mann, Leiter des Studios World's Edge.

"Über alle Plattformen hinweg zu spielen, ist ein entscheidender Schritt für unser Franchise, und es geht darum, unsere Community zusammenzubringen. Dabei geht es nicht nur um Bequemlichkeit, sondern auch darum, die Age-Community zu vergrößern und zu stärken. Mit Cross-Play schaffen wir ein globales Schlachtfeld, auf dem jede Strategie, jedes Imperium und jeder Spieler zählt."

Erst vor wenigen Tagen hatte Microsoft eine Umsetzung des Rennspiels Forza Horizon 5 angekündigt. Die Portierung soll ebenfalls im Frühjahr 2025 für die PS5 erscheinen.

Davon abgesehen brodelt auch die Gerüchteküche rund um etwaige Portierungen der Master Chief Collection von Halo und eine angeblich in Arbeit befindliche Trilogy Collection von Gears of War.

Darüber hinaus erscheinen im Frühjahr noch Indiana Jones und der Große Kreis sowie Doom: The Dark Ages für Sonys Konsole.

Wenn das so weitergeht, veröffentlicht Microsoft in diesem Jahr mehr Spiele für die PlayStation 5 als Sony selbst.