Schlechte Nachrichten für Fans von Age of Empires 3: Neuer DLC für die Definitive Edition wurde eingestellt und es wird keine neue neuen Inhalte mehr geben

Wer auf weitere Inhalte für Age of Empires 3: Definitive Edition gehofft hat, guckt in Zukunft leider in die Röhre.

Age of Empires 3: Definitive Edition Genre: Echtzeitstrategie

Plattform: PC

Release: 15. Oktober 2020

Entwickler / Publisher: World's Edge, Tantalus Media, Forgotten Empires / Xbox Game Studios

Einerseits wurde ein aktuell in Arbeit befindlicher DLC eingestellt, andererseits wird es in Zukunft keine weiteren neuen Inhalte mehr geben.

So geht es mit dem Spiel weiter

Vergangenes Jahr kündigte man während des "New Year New Age"-Events einen weiteren DLC für die Definitive Edition von Age of Empires 3 an.

"Nach reiflicher Überlegung wurde dieser DLC eingestellt", heißt es nun in einer Mitteilung auf der offiziellen Webseite. "Bitte habt Verständnis dafür, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde."

"Wir entschuldigen uns dafür, dass wir euch seit der Ankündigung des DLCs nicht mit Updates versorgt haben. Als wir uns die Inhalte für die letztjährige Show überlegten, wollten wir sicherstellen, dass die Spieler von Age III: DE sich als Teil der Franchise-Feier fühlen, da wir wissen, dass ihr eine große Leidenschaft und Liebe für das Spiel hegt. Da wir jedoch darauf drängten, das Spiel einzubeziehen, kündigten wir Inhalte an, bevor sie fertiggestellt waren, und wir glauben nun, dass diese Ankündigung verfrüht war."

"Wir wissen, dass dies eine große Enttäuschung ist, und viele von euch haben sich auf mehr Inhalte gefreut. Wir waren in der Lage, gegen Ende des letzten Jahres einen Patch für das Spiel zu veröffentlichen, aber wir verstehen, dass er nicht die Größe und den Umfang hatte, den ihr euch erhofft habt."

"Es war uns eine Freude, Age of Empires III mit der Definitive Edition und all den Inhalten, die wir seit der Veröffentlichung im Oktober 2020 hinzugefügt haben, in die heutige Zeit zu bringen", ergänzt man. "Wir hoffen, dass ihr weiterhin alles genießen werdet, was das Spiel zu bieten hat. Zu sehen, welche Inhalte unsere Community kreiert, ist ein fantastischer Teil der Arbeit an diesem Franchise und unsere Modder überraschen uns immer wieder."

Obwohl man in Zukunft nicht an weiteren DLCs für Age of Empires 3 arbeiten wird, sollen weiterhin die Server betrieben und die Zivilisationen in der kostenlosen Trial-Version rotiert werden. Auch der Kundenservice für etwaige Probleme beim Spielen bleibt erhalten.