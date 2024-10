Die Ära von Age of Empires 3 geht zu Ende, der Verkauf wurde schon eingestellt

Die Ära von Microsofts Echtzeitstrategiespiel Age of Empires 3 geht zu Ende, denn der Verkauf des Spiels wurde nun eingestellt.

Allerdings gilt das nur für das im Jahr 2007 veröffentlichte Original, das in Rente geschickt wird.

In Zukunft ist nur noch die Definitive Edition erhältlich

Was die Zukunft anbelangt, wird fortan nur noch die 2020 veröffentlichte Definitive Edition von Age of Empires 3 zum Kauf angeboten.

"Ab heute wird Age of Empires 3 (2007) nicht mehr zum Kauf zur Verfügung stehen", heißt es auf Steam. "Nach vielen Jahren der Unterstützung werden wir den Titel aus dem Verkauf nehmen. Age of Empires 3: Definitive Edition wird weiterhin unterstützt."

Die Online-Server des Original sind derzeit noch verfügbar, aber auch sie werden in Kürze offline genommen. Noch bis zum 30. Oktober 2024 um 19 Uhr sind sie verfügbar. Wenn ihr also noch einmal eine oder mehrere Online-Partien im Original spielen möchtet, könnt ihr das noch ein paar Tage tun.

"Wenn ihr das Spiel besitzt, werdet ihr weiterhin die Kampagne und den Skirmish-Modus spielen können. Der Online-Multiplayer ist der einzige Bereich des Spiels, der nicht mehr verfügbar ist.

Nach Age of Empires 2 wechselte der dritte Teil damals zu einer 3D-Engine. Die Grafik wurde in der neu veröffentlichten Definitive Edition ordentlich aufgehübscht und ihr könnt sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus spielen.

Für die Definitive Edition gibt es außerdem vier DLCs, die das Spiel im weitere Zivilisationen und Kampagnen erweitern. Bisher ist Teil drei allerdings nur für den PC verfügbar.

Zuletzt hatte Microsoft mit Age of Mythology: Retold eine Neuauflage des Ablegers der Age-of-Empires-Reihe veröffentlicht, diese erschien gleichzeitig für PC und Xbox. Und sie ist auch ganz gut geworden, wie ihr in unserem Test zu Age of Mythology: Retold nachlesen könnt.