Age of Empires 4: Alle Cheats und wie ihr sie verwendet

Auch Age of Empires 4, der neueste Teil der beliebten Reihe, hat einige Cheats zu bieten. Mittlerweile zumindest, denn zu Anfang gab es noch gar keine! Erst mit Patch 24916 kamen sie nachträglich ins Spiel.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr die Cheats in Age of Empires 4 benutzen könnt und was sie bewirken.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Age of Empires 4?

Die Eingabe der Cheats in Age of Empires 4 funktioniert grundsätzlich so wie in den älteren Spielen der Reihe.

Ihr müsst beim Spielen die Enter-Taste drücken, um das Chat-Fenster zu öffnen. Anschließend gebt ihr einen der Codes ein, die ihr unten seht.

Wenn ihr Cheats verwendet, könnt ihr in dieser Session keine Erfolge oder andre Dinge freischalten. Um Cheats in eigenen Spielen zu nutzen, müsst ihr die Option vor dem Start aktivieren.

Welche Cheat Codes gibt es für Age of Empires 4?

Nachfolgend findet ihr eine Liste mit allen Cheat Codes für Star Wars: Galactic Battlegrounds:

Cheat Effekt photon man Ihr erhaltet einen Photon Man (Eigenes Spiel, Skirmish) inna jiffy Einheiten werden sofort gebaut, erforscht und produziert (Eigenes Spiel, Skirmish) full meal deal Ihr erhaltet Nahrung (Eigenes Spiel, Skirmish, Kampagne) i have an app idea Ihr erhaltet Gold (Eigenes Spiel, Skirmish, Kampagne) take it for granite Ihr erhaltet Stein (Eigenes Spiel, Skirmish, Kampagne) knock on wood Ihr erhaltet Holz (Eigenes Spiel, Skirmish, Kampagne) smorgasbord Ihr erhaltet jeweils 100.000 von allen Rohstoffen (Eigenes Spiel, Kampagne) i give up Ihr verliert den Level (Eigenes Spiel, Kampagne) it was known Der Nebel des Krieges wird entfernt (Eigenes Spiel) it is known Deckt die Karte auf oder verdeckt sie (Eigenes Spiel) another round Das Spiel wird verlangsamt (Kampagne) another cup Das Spiel wird beschleunigt (Kampagne) age me up scotty Ihr schreitet zum nächsten Zeitalter voran (Eigenes Spiel) make it quick Ausgewählte Einheiten und Gebäude werden vernichtet (Eigenes Spiel) anti-poke Ausgewählte Einheiten und Gebäude werden unverwundbar (Eigenes Spiel) you monster Alle Tiere werden getötet (Eigenes Spiel) minimally minimal Verbirgt oder zeigt das Interface (Eigenes Spiel, Kampagne) king size beds Ihr kommt sofort ans Einheitenmaximum (Eigenes Spiel, Kampagne) at the core Ihr erhaltet ein Exemplar jeder Kerneinheit (Eigenes Spiel) big bad sheep Verwandelt Schafe in Wölfe (Eigenes Spiel, Kampagne) out with the new Die Angriffsbenachrichtigung wird durch die aus Teil zwei ersetzt (Eigenes Spiel, Kampagne) one of us Ausgewählte Feindeinheiten wechseln auf eure Seite (Eigenes Spiel) this is fine Ausgewählte Gebäude fangen an zu brennen (Eigenes Spiel) zeleport Ausgewählte Einheiten werden an die Position des Mauszeigers teleportiert (Eigenes Spiel)

Was ist Age of Empires 4?

Age of Empires 4 ist ein Echtzeitstrategiespiel, das von Relic Entertainment entwickelt und von Xbox Game Studios veröffentlicht wurde. Es ist das vierte Spiel der Age-of-Empires-Reihe und setzt die Tradition der früheren Spiele fort, indem es die Geschichte von verschiedenen Zivilisationen durch die Jahrhunderte nachzeichnet. Im Spiel könnt ihr verschiedene Zivilisationen auswählen und sie durch die Epochen führen, indem ihr Ressourcen sammelt, Einheiten ausbildet und Gebäude errichtet.

Age of Empires 4 bietet eine Vielzahl von neuen und verbesserten Funktionen im Vergleich zu früheren Teilen der Serie. Es hat eine vollständig überarbeitete Grafik-Engine und auch neue Zivilisationen zur Auswahl, sowie neue Einheiten und Gebäude. Ein weiteres Highlight ist die Einführung der neuen Historical Battles, die es ermöglichen, berühmte Schlachten aus der Geschichte nachzuspielen.