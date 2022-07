Age of Empires 4 lässt euch jetzt die Kamera drehen

Zum Start von Season 2 in Age of Empires 4 wurde auch das brandneue Update 17718 mit ein paar nützlichen Features veröffentlicht.

Einerseits bringt es neue saisonale Aktivitäten mit sich, darunter eine neue Map, neue Optionen zur Mapauswahl für den Multiplayer-Modus und mehr.

Mehr Überblick auf dem Schlachtfeld

Zu den weiteren neuen Optionen zählt die Möglichkeit, die Kameraperspektive in Age of Empires 4 zu drehen.

"Wir haben eine neue Zoomstufe und die Option zum Drehen der Kamera hinzugefügt, um einen größeren Blickwinkel auf das Schlachtfeld und einen ganzheitlicheren Blick auf die Basis zu ermöglichen", heißt es.

Weitere Meldungen zu Age of Empires 4:

"Als wir diese Änderungen vornahmen, haben wir mit vielen verschiedenen Einstellungen experimentiert, um die optionale Position zu bestimmen. Weiteres Herauszoomen führte zu Problemen bei der Einheitenauswahl und der Lesbarkeit, bot aber keine großen Vorteile. Wir haben festgestellt, dass diese neuen Einstellungen das Spielgefühl, die Übersichtlichkeit des Schlachtfelds und die Verwaltung der Basis verbessern."

Die neue Kameraoption könnt ihr in den Einstellungen auswählen, ihr habt dort die Wahl zwischen der klassischen und der neuen Panorama-Perspektive.

Weiterhin nimmt man Änderungen an der Belegung der Hotkeys vor. Ihr werdet jetzt darauf hingewiesen, wenn es Konflikte bei der Belegung gibt und Tasten mehrfach zugeteilt sind, könnt diese Warnungen aber auch deaktivieren.

Ein neuer Kartentyp hört indes auf den Namen "The Pit". Dabei handelt es sich um eine von Bergen umschlossene Karte mit Wald in der Mitte. Eine heilige Stätte findet ihr dort in der Mitte der Map.