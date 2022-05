Age of Empires: Red Bull Wololo feiert 25 Jahre AoE auf Schloss Heidelberg

In diesem Jahr wird das erste Age of Empires 25 Jahre alt, das Turnier Reb Bull Wololo möchte das entsprechend feiern.

Unter dem Namen Reb Bull Wololo: Legacy findet das diesjährige Age-of-Empires-Turnier vom 21. bis 30. Oktober 2022 auf Schloss Heidelberg statt.

Wie das Programm aussieht

Erwarten könnt ihr hierr eine Reihe von 1vs1-Partien, die in den Spielen Age of Empires 1: Definitive Edition, Age of Empires 2: Definitive Edition und Age of Empires 4 ausgestragen werden.

Es soll zahlreiche Möglichkeiten geben, sich für das Turnier zu qualifizieren, von direkten Einladungen über Qualifikationsmatches bis hin zu Community-Events und mehr.

Weitere Meldungen zu Age of Empires:

Anmeldungen für die Open Qualifiers in Age of Empires 2: Definitive Edition und Age of Empires 4 sind bereits möglich.

Dabei schließt man sich erneut mit verschiedenen anderen Unternehmen zusammen, die die Technik für das Event liefern, darunter AGON (AOC), AMD und Backforce.

Anmeldungen für die Open Qualifiers sind hier möglich: