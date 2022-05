Age of Mythology: Alle Cheats für den Klassiker

Zur Age-of-Reihe gehört auch das häufig gerne mal unterschlagene Age of Mythology und auch in diesem könnt ihr die Dinge leicht zu eurem Vorteil drehen.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Cheats für Age of Mythology verfügbar sind und was ihre Wirkung ist.

Alles über Cheats in Age of Mythology:

Wie benutze ich die Cheats in Age of Mythology?

Um die Cheats in Age of Mythology eingeben zu können, öffnet ihr mittels der Enter-Taste das Cheat-Fenster. Gebt den jeweils gewünschten Code ein und anschließend bestätigt ihr eure Eingabe durch erneutes Drücken der Enter-Taste.

Welche Cheat Codes gibt es für Age of Mythology?

In unserer Liste findet ihr alle Cheats für Age of Mythology:

Cheat Effekt ATM OF EREBUS Ihr erhaltet 1.000 Gold. TROJAN HORSE FOR SALE Ihr erhaltet 1.000 Holz. JUNK FOOD NIGHT Ihr erhaltet 1.000 Nahrung. SET ASCENDANT Zeigt euch alle Tiere auf der Karte an. LAY OF THE LAND Die komplette Karte wird aufgedeckt. UNCERTAINTY AND DOUBT Die Karte wird verdeckt. IN DARKEST NIGHT Das Spiel wechselt in den Nachtmodus. CONSIDER THE INTERNET Einheiten werden langsamer. L33T SUPA H4X0R Das Bauen wird beschleunigt. MOUNT OLYMPUS Ihr erhaltet maximalen Glauben. MRMONDAY Die KI-Gegner werden stärker. ENGINEERED GRAIN Macht die Tiere fetter. ISIS HEAR MY PLEA Alle Helden werden freigeschaltet. DIVINE INTERVENTION Eure Götterkräfte werden aufgeladen. PANDORAS BOX Ihr erhaltet zufällige Götterkräfte. WRATH OF THE GODS Ihr erlangt Zugriff auf Naturkatastrophen. GOATUNHEIM Alle Einheiten werden in Ziegen verwandelt. FEAR THE FORAGE Beerensträucher werden animiert. BAWK BAWK BOOM Ihr erhaltet den Hühner-Meteor als Götterkraft. RED TIDE Das Wasser wird rot gefärbt. I WANT TEH MONKEYS!!!1! Ihr erhaltet ein paar Affen. WUV WOO Ihr erhaltet ein fliegendes, lilafarbenes Nilpferd. O CANADA Ihr erhaltet einen Bär mit Laser. TINES OF POWER Ihr erhaltet eine Einheit mit Mistgabel. THRILL OF VICTORY Ihr gewinnt das aktuelle Szenario. CHANNEL SURFING Ihr gewinnt die aktuelle Mission in der Kampagne.