Age of Mythology Retold angekündigt, Age of Empires 2 und 4 erscheinen für Xbox

Nach mehreren Neuauflagen aus der Age-of-Empires-Reihe bekommt nun auch Age of Mythology seine verdiente Aufmerksamkeit.

Microsoft hat Age of Mythology Retold angekündigt, die Neuauflage befindet sich jetzt in der Entwicklung.

Wie damals, nur besser

"Das Team arbeitet intensive daran, die Grafik zu verbessern, neue Features einzubauen und die Anmut des Originals auf eine neue Stufe zu heben", heißt es.

Konkretere Informationen dazu liegen aber aktuell noch nicht vor.

Hier ist ein erster Trailer:

Age of Empires auf der Xbox

Indes wurden auch auch zwei Age-of-Empires-Spiele für die Xbox angekündigt.

Sowohl Age of Empires 2: Definitive Edition als auch Age of Empires 4 erscheinen für Microsofts Konsole.

Age of Empires 2 wird am 31. Januar 2023 veröffentlicht, Age of Empires 4 im weiteren Verlauf des Jahres 2023.

Passend dazu gibt es neue Tutorials, die euch mit der Controller-Steuerung vertraut machen, ebenso unterstützen die Spiele Crossplay und Cloud Gaming. Ihr könnt aber auch auf der Konsole mit Maus und Tastatur spielen, wenn ihr möchtet.

Age of Empires für unterwegs

Zu guter Letzt wurde auch noch ein neues Mobile-Game zu Age of Empires angekündigt.

Microsoft spricht von einem "visuell beeindruckenden Spiel", in dem ihr unterwegs euer Imperium aufbaut. Mehr Details dazu sollen folgen.