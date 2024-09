Age of Mythology: Retold im Test - Auf diese Neuauflage musste ich lange warten, doch es hat sich gelohnt

Schöne Neuauflage und Modernisierung des Strategie-Klassikers mit Verbesserungen bei Grafik und Gameplay, macht so viel Spaß wie früher.

Ich mochte Age of Mythology schon immer. Es nimmt die klassische Age-of-Empires-Formel, packt göttliche Kräfte, mythologische Kreaturen und legendäre Heldeneinheiten dazu und schafft so etwas Einzigartiges. Mit der Neuauflage Age of Mythology: Retold bekommt es nun endlich die Liebe, die es schon lange verdient hat, und reiht sich bequem in die Reihe der gelungenen Neuveröffentlichungen der Serie ein.

Age of Mythology: Retold Release: 04.09.2024

Erhältlich für: PC, Xbox Series X/S, Xbox One

Getestete Version: Xbox Series X, PC

Genre: Echtzeitstrategie

Entwickler: World's Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge, Virtuos Games / Xbox Game Studios

Preis: ca. 30 Euro

Dabei geht man den gleichen Weg wie bei vorherigen Neuauflagen. Age of Mythology: Retold basiert weiterhin auf der Grundlage dessen, was damals veröffentlicht wurde, erfuhr jedoch eine umfassende Überarbeitung. Die Grafik wurde massiv aufgehübscht, das Gameplay verbessert und auch ein paar Modernisierungen, die das Spielen ein Stück weit angenehmer gestalten, dürfen nicht fehlen.

Nicht 1:1 das Original, aber an den richtigen Stellen verbessert

Alles in allem bietet Age of Mythology: Retold schon ein ordentlich umfangreiches Basispaket, mit mehreren Kampagnen, die insgesamt 50 Missionen umfassen. Hinzu kommen ein Skirmish-Modus für Kämpfe gegen die KI und ein Online-Multiplayer-Modus, falls ihr euch mit anderen menschlichen Spielerinnen und Spielern messen möchtet.

Alleine die grafische Auffrischung ist die ganze Mühe wert. Age of Mythology sieht besser aus als je zuvor, das schließt überarbeitete Modelle, Umgebungen, Animationen, Gebäudezerstörung und besonders die hübschen Wassereffekte mit ein. Und das alles, ohne den grundlegenden Look des Originals zu verändern. Retold sieht aus wie Age of Mythology in moderner Form und spielt sich auch so.

Aber wie schon angedeutet, wurde nicht das gesamte Original 1:1 übernommen. Was auch nachvollziehbar ist, seit der Veröffentlichung im Jahr 2002 hat sich im Genre das ein oder andere getan. Änderungen gibt es zum Beispiel bei der Darstellung der Benutzeroberfläche, die aber dennoch ihren Wurzeln treu bleibt. Weiterhin profitiert ihr nun hier auch von einer Bewegung, die bereits aus anderen Age-Spielen bekannt ist: Der Attack-Move. Damit schickt ihr eure Leute zu einem bestimmten Punkt auf der Gruppe, wobei sie unterwegs alle Gegner angreifen, auf die sie treffen, und nicht mehr versuchen, sie einfach zu ignorieren.

Einzelne Ausreißer in Sachen Wegfindung mancher Einheiten gibt es zwar noch, doch im Großen und Ganzen fühlt sich Retold dahingehend einfach besser an. Hier kommt es zudem noch mehr auf die richtige Zusammenstellung der Armeen an, da besonders starke mythologische Einheiten und Helden der entscheidende Faktor in einem Kampf sein können. Wo normale Soldaten gegen Zyklopen und andere Kreaturen wenig Land sehen – teils sogar durch die Luft geschleudert werden, selb st auf ihren Pferden –, erweisen sich Helden als besonders effektiv gegen sie.

Im Großen und Ganzen werdet ihr euch hier allerdings prima zurechtfinden, wenn ihr zuvor irgendein Age of Empires gespielt. Im Kern ist der Mix aus Ressourcen sammeln, Basis aufbauen und in den Kampf ziehen der gleiche.

Age of Mythology: Retold - Screenshots 1 of 17 Attribution

Göttliche Kräfte öfter nutzen

Änderungen gibt es bei den göttlichen Kräften. Im Gegensatz zum Original könnt ihr diese nun mehr als einmal in einem Match einsetzen, nach der Auslösung läuft ein Cooldown-Timer. Sie sind dafür etwas schwächer und es kommt immer auf das richtige Timing an, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Und diese Kräfte könnten unterschiedlicher kaum sein. Mal verwandelt ihr Gegner kurzerhand in Schweine, die sich dann sehr leicht besiegen lassen, mal verlangsamt ihr die gegnerische Produktion. Oder lasst ein Blitzgewitter auf Einheiten in einem bestimmten Radius niedergehen.

Während die Wunder in anderen Spielen der Reihe einen schnellen Sieg bedeuten, wenn es euch gelingt sie lange genug zu verteidigen, versorgen sie euch hier mit passiven Buffs. Insgesamt betrachtet spielt sich Age of Mythology: Retold durch all die Änderungen ein Stück weit weniger hektisch und langsamer als das Original. Was jetzt nicht zwingend bedeutet, dass hier alles entspannt ist, in gewissen Situationen ist einiges los und ihr müsst auf vieles achten. Und immer an die göttlichen Kräfte denken, die das Blatt durchaus wenden können.

Übrigens umfasst Age of Mythology: Retold nur die ursprünglichen Fraktionen: Griechen, Ägypter, Nordmänner und Atlanter. Die Chinesen, die im DLC für die Extended Edition von Age of Mythology hinzukamen, sind nicht mit dabei. Sie werden aber mit dem ersten DLC für Retold erneut hinzugefügt, anschließend ist noch ein zweiter DLC mit einer komplett neuen Fraktion geplant, zu der es aber noch keine Infos gibt.

Gelungene Xbox-Umsetzung

Mit Retold gibt Age of Mythology gleichzeitig sein Konsolen-Debüt. Hier profitiert man von der Erfahrung der früheren Age-of-Empires-Portierungen und liefert erneut eine gelungene Umsetzung auf Xbox Series X/S und Xbox One ab. Es gibt zwar einige Kommandos zu verinnerlichen, doch habt ihr erst einmal ein Weilchen gespielt, kommt ihr mit der Steuerung sehr gut zurecht, habt blitzschnell eure Einheiten ausgewählt oder neue Dinge gebaut. Gleichzeitig könnt ihr gewisse Vorgänge automatisieren und euch so unterstützen lassen. Wer nicht mit Controller, aber trotzdem auf Konsole spielen möchte, kann das übrigens erneut mit Maus und Tastatur tun. Es ist die definitive Art des Spielens, doch die Controller-Steuerung ist ebenfalls sehr gut.

Auf der Xbox habt ihr zudem noch die Wahl, im Qualitäts- oder Performancemodus zu spielen. Ich würde sagen, dass es für die Kampagnen und Skirmishes nicht den großen Unterschied macht, wenn ihr jedoch später oder nur primär online spielen möchtet, empfiehlt sich eher der Performancemodus. Ansonsten läuft das Spiel ziemlich gut und ohne schwerwiegende Probleme, wenngleich es hier und da kleinere Schwierigkeiten mit Pop-ins oder etwas spät ladenden Texturen gab.

Age of Mythology: Retold - Fazit

Alles in allem stellt Age of Mythology: Retold einmal mehr eine gelungene Neuauflage der Serie dar. Ihr bekommt viele Inhalte, alles wurde spielerisch und besonders grafisch aufgefrischt. Es macht einfach Spaß, Age of Mythology in dieser modernisierten Fassung neu zu erleben, spielerisch hebt sich mit seinen mythologischen Elementen wohltuend von der Age-Hauptreihe ab. Letztlich gibt es hier wenig zu meckern. Ein wenig ärgerlich ist nur die Tatsache, dass der China-DLC für die Extended Edition hier nicht direkt mit dabei ist, sondern noch einmal extra verkauft wird. Ansonsten kann ich Retold aber allen Fans des Originals und denen, die es zum ersten Mal erleben, nur ans Herz legen.

Age of Mythology: Retold PRO CONTRA Grafik und Gameplay angemessen überarbeitet

Optisch hübsch anzuschauen

Steuerung funktioniert auch auf Xbox prima

Maus- und Tastatur-Support auf Xbox

Viele Inhalte Kleinere Bugs und Glitches

China-DLC aus der Extended Edition nicht mit dabei, wird extra verkauft

Ihr könnt Age of Mythology: Retold auf Steam und im Microsoft Store kaufen.