Age of Mythology: Retold und mehr im Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im September

Microsoft startet im Xbox Game Pass mit mehreren neuen Spielen in den Monat September.

Unter anderem zählt dazu die Neuauflage von Age of Mythology.

Die neuen Game-Pass-Spiele im September

Los geht es aber am heutigen 3. September 2024 zuerst einmal mit Star Trucker (Cloud, Konsole und PC), Age of Mythology: Retold (Cloud, PC und Xbox Series X|S) kommt dann am morgigen 4. September 2024 hinzu.

Wiederum einen Tag später, am 5. September 2024, wird Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Konsole und PC) der Game-Pass-Bibliothek hinzugefügt.

Nach ein paar Tagen Pause folgt am 11. September 2024 Ubisofts Riders Republic (Cloud, Konsole und PC), während am 17. September 2024 noch Train Sim World 5 (Cloud, Konsole und PC) hinzugefügt wird.

Indes verlassen diese Spiele am 15. September 2024 den Game Pass: