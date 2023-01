Age of Wonders 4 angekündigt - Das erwartet euch im neuesten Teil

Am Abend haben Paradox Interactive und Entwickler Triumph Studios Age of Wonders 4 angekündigt.

Der neueste Teil der Reihe soll bereits am 2. Mai 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden.

Welche Neuerungen bringt Teil vier?

Zu den größten Neuerungen in Age of Wonders 4 zählt, dass ihr ein eigenes Reich mitsamt eigenem Herrscher erschaffen könnt, ein Novum für die Serie.

Dabei kombiniert ihr Körperformen, gesellschaftliche Eigenschaften und arkane Kräfte miteinander und bekommt allerlei unterschiedliche Resultate. Ob Mondelfen oder Kannibalen-Halbling-Klan, es liegt an euch.

Die Macher wollen es euch ermöglichen, in jeder Runde neue Taktiken auszuprobieren und neue Kräfte zu entdecken. Ihr absolviert rundenbasierte Schlachten gegen feindliche Armeen und umherziehende Monster, auch Belagerungen warten auf euch.

Ebenfalls gibt es ein neues Ereignissystem. Eure Entscheidungen nehmen Einfluss auf euer Reich, ganz egal, ob ihr mit List, Brutalität oder arkanem Wissen herrscht. In späteren Partien könnt ihr euren vorherigen Kreationen sogar als mögliche Verbündete oder Rivalen begegnen.

Darüber hinaus soll Age of Wonders 4 Mod-freundlicher werden und eine Vielfalt an Imperien, Einheiten und Umgebungen bieten. Das Ziel ist, "das Spiel endlos spielbar zu machen", heißt es.

"Seit nunmehr 25 Jahren erkundet Triumph neue Orte für unsere originelle Fantasy-Strategieserie und die Fans, die diese Reise mit uns gegangen sind, haben daraus ein lohnendes Unterfangen gemacht", sagt Lennart Sas, Mitgründer von Triumph Studios und Director von Age of Wonders 4. "Selbst nach all dieser Zeit fügen wir Age of Wonders immer noch erstaunliche neue Ideen hinzu und egal, ob man von Beginn an dabei war oder unsere Welten nun zum ersten Mal betreten wird, jeder wird dabei eine ganz besondere Erfahrung machen."