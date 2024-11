Ähm... Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat ja immer noch keinen Termin!

Man könnte den Eindruck haben, Metal Gear Solid Delta schleiche sich an, wie die Schlange im Gras. Schon Anfang August spielte ich den Titel in einer ausgereiften Version auf einem Event an - hier geht's zum Artikel - und ich hatte den Eindruck, neben dem Silent Hill 2 Remake hier einen weiteren Artikel zu spielen, der uns noch in diesem Jahr ins Haus steht.

Schon Anfang des Jahres bestätigte schließlich ein PlayStation-Blog-Eintrag, dass es dieses Jahr so weit sein könnte. Doch jetzt sind es noch acht Wochen, bevor 2024 schon wieder rum ist und wir haben immer noch keinen konkreten Termin.

Wie sich herausstellt gibt selbst Konami intern nichtmal ein Jahr an, in dem der Titel erscheinen soll. Schaut man sich Konamis Halbjahres-Finanzbericht an, stehen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Silent Hill f, Silent Hill Townfall sowie ein paar Japan-only-Titel noch unter "TBD" - "to be determined", also "noch festzulegen".

Dabei werden ansonsten mehr als genug Termine für das kommende Jahr definiert. Nur bei Snake Eater und den kommenden Titeln der Silent-Hill-Reihe schweigt man sich aus.

Ist MGS Delta: Snake Eater also doch noch in weiterer Ferne als gedacht?

Eine andere Sache, über die der Report nichts verrät, ist ob Konami mit dem Start von Silent Hill 2 Remake zufrieden ist. Aber da sich der Titel in nur drei Tagen eine Million Mal verkaufte kann man zumindest davon ausgehen, dass es keine komplette Enttäuschung ist.

Metal Gear Solid Delta machte in den 90 Minuten, die ich damit im August verbrachte, ansonsten auf mich einen bereits recht kompletten Eindruck und der Titel spielte sich tatsächlich ziemlich gut. Schnell nutzte ich die alten Tricks, hatte große Freude daran, Wachen mit vorgehaltener Waffe zu überfallen und hatte an den richtigen Stellen Gänsehaut. Ich bin guter Dinge und hoffe, wir bekommen bald einen Termin, der in nicht allzu ferner Zukunft liegt.