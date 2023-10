Alan Wake 2 – Alle Kinderreime gelöst: So müsst die Puppen hinstellen

In Alan Wake 2 findet Saga eine Reihe von Experimenten der seltsamen Control-Agency. Dies ist immer eine Kamera, ein Zettel in der Mitte von fünf Symbolen und das Ganze ist das hier ein Kinderreim. Ihr findet in der Nähe dieser Kinderreime alle möglichen Puppen. Ihr müsst den Kinderreim lesen und daraus ableiten, welche Puppe auf welches Symbol gestellt werden müsst. Lest hier, wie ihr alle Kinderreime in Alan Wake 2 löst und wo ihr die Puppen findet.

Kinderreime am Cauldron Lake

1. Flussufer, direkt hinter der Brücke: Ihr findet den Kinderreim fast direkt hinter der Brücke, die in das Gebiet Flussufer führt. Ihr erreicht das Gebiet, nachdem ihr Nightingale besiegt habt, biegt hinter der Brücke nach links zu dem Rastplatz ab. „Ein Vogel für das Licht“ ist der Hinweis, also stell die Krähe auf die Sonne und der Reim ist gelöst. Den Talisman findet ihr dann direkt auf dem Tisch neben dem Reim.

2. Witchfinder’s Station: Nahe dem Haus findet ihr den Kinderreim, die Puppen im Obergeschoss. Stellt die Heldenpuppe auf das Boot und die Wolfspuppe auf den Baum. Den Talisman findet ihr oben im Haus im Kinderzimmer.

3. Flussufer, private Hütte: Gleich hinter der Witchfinder’s Station nach Süden findet ihr den Speicherraum private Hütte mit einem Kinderreim fast direkt vor der Tür. Dieser Reim ist unfair, da die deutsche Übersetzung ein wichtiges Stichwort, „Herz“, auslässt. Stellt die Heldenpuppe auf das Herz, die Krähenpuppe auf das Küken und die Wolfspuppe auf das Haus. Den Talisman findet ihr ein kurzes Stück nach Nord-Ost, wo am Weg ein Vogelhaus vom Baum fiel, nahe dem roten Behälter dort.

Kinderreime in Watery

1. Rastplatz, nach den beiden ersten Axt-Besessenen: Wenn ihr von Watery am Fluss, jetzt noch ohne Brücke, nach Nordern geht, besiegt ihr zwei Axt-Werfer. Nach diesen biegt rechts nach Süden in ein kleines Gebiet ein, wo ihr am Ende einen Kinderreim, eine Elchpuppe und eine Hirschpuppe findet. Stellt die Elchpuppe auf den Baum, das war es schon. Wenn ihr das kleine Gebiet wieder verlasst, ist eine große Elchfigur aus Holz am Ausgang aufgetaucht, bei ihr findet ihr den Talisman.

2. Funkturm: Nahe dem Funkturm findet ihr einen kleinen Rastplatz mit dem Kinderreim. Stellt die Hirschpuppe auf das Haus und das Rätsel ist gelöst. Den Talisman müsst ihr euch erarbeiten, denn zwei Wölfe tauchen auf, die ihr besiegen müsst. Danach findet ihr zwischen Rastplatz und Laterne einen toten Hirsch, bei diesem liegt der Talisman.

3. Latte Lagune in Coffee World: Nachdem ihr die beiden Deputys besiegt habt und das Wasser zurückging, geht in Coffee World hinter den Buden auf der Ost-Seite des Parks hoch zum Ufer, das jetzt begehbar ist. Hier findet ihr am Steg einen Kinderreim und neben dem Rettungsring auf der Kiste die Betrügerpuppe. Mit der geht ihr zum Kinderreim und dort stellt ihr die Betrügerpuppe auf die Schätze oben, die Elchpuppe auf das Wasser und die Hirschpuppe auf das Boot. Danach landet ein kleines Boot an und hier findet ihr den Talisman.

4. Steg am Lighthouse Trailer Park: Wenn ihr die beiden Deputys besiegt habt, geht das Wasser zurück und ihr könnt den Rest der Wohnwagensiedlung durchsuchen. Vor dem Steg findet ihr links eine Fischverarbeitungsstation, dort liegen die Bärenpuppe und die Weiser-Alter-Mann-Puppe. Am Anfang des Stegs habt ihr links noch eine Bank, auf der liegen die Mutterpuppe und die Kindpuppe. Mit all denen geht es nach hinten zum Ende des Stegs, dann stellt den Weisen alten Mann auf das Wassersymbol und die Bärenpuppe auf den Bonbon. Den Talisman findet ihr an der Fischstation.

5. Rangerhütte: Um die Rangerhütte zu erreichen, müsst ihr erst die beiden Deputys besiegen, damit das Wasser zurückgeht. Dann findet ihr die Hütte im Nord-Westen der Karte. Im Obergeschoss findet ihr die Jungfrauenpuppe und die Monsterpuppe. Geht zur Rückseite des Hauses, wo ihr den Kinderreim findet. Stellt die Bärenpuppe auf das Herz und die Jungfrauenpuppe auf den Wald. Den Talisman findet ihr dann oben in der Rangerhütte auf dem Bett.

6. Leuchtturm: Direkt am Leuchtturm mit Blick aufs Meer findet ihr wieder einen schlecht übersetzten Kinderreim. „Statt auf Rache nun er sann“ hätte da eigentlich was mit „Betrüger“ stehen, denn die Betrügerpuppe gehört auf das Wasser und die Weise-Alter-Mann-Puppe auf das Auge. Für den Talisman müsst ihr etwas laufen. Geht runter zur Straße und kurz vor der Brücke nach Watery kommt ihr rechts zum Strand. Hinter dem umgestürzten Baum links liegt ein gestrandetes Boot, gegenüber davon auf einem Felsen liegt der Talisman.

Wo ihr die Puppen findet

