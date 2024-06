Alan Wake 2 bekommt endlich eine physische Version – und eine Limited Collector’s Edition für 200 Euro

Nachdem viele Leute zum Launch von Alan Wake 2 die Abwesenheit einer physischen Version monierten, schafft Remedy zumindest auf PlayStation 5 und Xbox Series nun Abhilfe.

Am 22. Oktober 2024 erscheint die physische Deluxe Edition von Alan Wake 2 mit vielen Extras. Im Dezember folgt dann die Limited Collector's Edition von Limited Run, für die man satte 200 Euro locker machen darf.

Die "normale" Deluxe Edition für PS5 und Xbox Series enthält die Goodies der Digital Deluxe Edition, wie den Nordic Shotgun Skin, den Crimson Windbreaker sowie den Lantern Charm für Saga Andersson und den Parliament Shotgun Skin und die Celebrity Suit für Alan Wake.

Die neue Night Springs Erweiterung für Alan Wake 1 of 13 Attribution

Weiterhin ist selbstverständlich der Expansion Pass enthalten, der euch die Erweiterung Night Springs und The Lake House einbringt. The Lake House ist zwar noch ohne Termin, aber es würde mich nicht wundern, wäre der Release der physischen Edition am 22. Oktober nicht der perfekte Anlass dafür. Und irgendwann läuft sicher auch die Epic Store Exklusivität aus, oder?

Als Goodies gibt es für alle, die mit dem ab-18-Sticker vorne drauf nicht mehr angeben müssen, ein Wende-Cover mit exklusivem Artwork sowie einen Code für die digitale Version von Alan Wake Remastered.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79,99 Euro

Limited Run geht in die Vollen

Für die Fraktion an Spielern, deren Regale zuhause nicht voll genug sein können, schnürt Limited Run ein großes Paket. Das könnt ihr zwischen dem 8. Juni und dem 21. Juli vorbestellen und danach nicht mehr. Aus Gründen.

Drinnen steckt neben dem Spiel und allem, was in der physischen Deluxe Edition steckt ein Schlüssel für Oceanview Hotelraum 665, eine Replik der Engelslampe aus dem Spiel, die offenbar sogar leuchtet, einen Satz Pins aus der Coffee World und ein Alan Wake 2 Artbook.

Natürlich kommt das alles in einem besonders schönen Paket daher. Wenn man sowas braucht.

Das Spiel selbst sollte man in jedem Fall mal erlebt haben. Am besten gleich, denn am heutigen 8. Juni erscheint die Erweiterung Night Springs mit drei Story-Episoden. Weiterhin äußerte sich Remedy im Interview über die Berichte zu vermeintlich niedrigen Verkaufszahlen von Alan Wake 2 und nutzt die Gelegenheit, die Erwartung so manches Fans ein wenig geradezurücken. Ich denke, um dieses Studio müssen wir uns keine Sorgen machen.