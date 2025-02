PlayStation Store: Survival-Kracher von Remedy ist neues Angebot der Woche - Spart jetzt 30 Euro!

Remedys Survival-Horror-Spiel Alan Wake 2 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store.

Alan Wake 2 Genre: Survival-Horror

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 27. Oktober 2023

Entwickler / Publisher: Remedy Entertainment / Epic Games

Noch bis zum 27. Februar 2025 um 0:59 Uhr bekommt ihr das Spiel zum Preis von 29,99 Euro und damit 50 Prozent beziehungsweise 30 Euro günstiger.

Könnt ihr vorher auch ausprobieren

Wenn ihr ein aktives Abo von PlayStation Plus Premium habt, könnt ihr Alan Wake 2 vorher auch noch ausprobieren. Für Abonnentinnen und Abonnenten ist eine Spieltestversion verfügbar, mit der sich der Titel zweieinhalb Stunden lang ohne Einschränkungen testen lässt.

Ihr findet Alan Wake 2 hier im PlayStation Store. Darüber hinaus ist übrigens auch das Upgrade auf die Deluxe Edition von 19,99 Euro auf 9,99 Euro reduziert. Damit erhaltet ihr unter anderem Zugriff auf den Erweiterungspass mit zwei DLCs.

Ermittelt und schreibt

In Alan Wake 2 geht es um eine Reihe von Ritualmorden in der Kleinstadt Bright Falls. FBI-Agentin Saga Anderson ermittelt in diesem Fall, der jedoch ganz anders wird als die Fälle, mit denen sie bisher zu tun hatte.

Unterdessen ist Schriftsteller Alan Wake immer noch in einem Albtraum jenseits unserer Welt gefangen und schreibt eine Geschichte, durch die sich die Realität um ihn herum verändert. Sein Ziel ist, diesem Gefängnis endlich zu entkommen.

Dabei besteht eine Verbindung zwischen Wake und Anderson, die sich einander spiegeln, sich gegenseitig wiederholen und die Welten beeinflussen, die sie umgeben.

Dass sich das Spiel lohnt, könnt ihr in Alex' Test zu Alan Wake 2 nachlesen. Darin schrieb er unter anderem: "Ein verwirrendes, aber unfassbar faszinierendes Kuddelmuddel von einem Spiel. Es weiß um die Macht des 'War-da-was!?' und das Timing eines wohlplatzierten Dielenknarrens genauso, wie um die Verlockung einer Frage ohne Antwort oder den Rausch kribbeliger Geister-Schießereien. Was das Remedy-Verse nach Alan Wake 2 auch für uns bereithält, ich freue mich wahnsinnig darauf."