Alan Wake 2 ist endlich profitabel - Remedy gibt Updates zum Status von Control 2 und den Remakes von Max Payne 1 und 2

Alan Wake 2 hat sich mittlerweile zwei Millionen Mal verkauft und ist nun profitabel.

Alan Wake 2 Genre: Survival-Horror

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 27. Oktober 2023

Entwickler / Publisher: Remedy Entertainment / Epic Games

Wie das Entwicklerstudio Remedy in seinem aktuellen Geschäftsbericht mitteilt, hat das Spiel bis Ende 2024 seine Entwicklungs- und Marketingkosten eingespielt.

Ein teures Projekt

Alan Wake 2 wurde im Oktober 2023 digital für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Das Budget des Spiels lag bei rund 70 Millionen Dollar, was im Vergleich zu manch anderen Projekten fast schon günstig erscheint. Aber man muss das immer im richtigen Kontext sehen. Alan Wake 2 ist mit diesen Kosten eines der teuersten Kulturprodukte, die aus Finnland stammen.

Bis September 2024 hatte das Spiel einen Großteil seiner Entwicklungskosten eingespielt, es fehlte aber noch ein wenig.

Erfolgsmarke dank Support geknackt

Mit Night Springs (im Juni) und The Lake House (Oktober) hatte Remedy im vergangenen Jahr zudem zwei DLCs für das Spiel veröffentlicht.

Außerdem erschien eine physische Version des Spiels, es gab ein Upgrade für die PlayStation 5 Pro und weitere Quality-of-Life-Verbesserungen.

Nach Ansicht von Remedy ist all das der Grund dafür, dass sich Alan Wake 2 auch langfristig erfolgreich verkauft und die Erfolgsmarke erreicht hat.

So sieht Remedys Zukunft aus

Was die Zukunft anbelangt, bestätigte das Studio, dass in diesem Jahr mit FBC. Firebreak zu rechnen ist, einem Koop-First-Person-Shooter für bis zu drei Spielerinnen und Spieler, der in der Welt von Control spielt.

Die Remakes von Max Payne 1 und 2 befinden sich in Zusammenarbeit mit Rockstar Games in "voller Produktion", wenngleich es bisher kein Release-Datum gibt.

Weiterhin geht Remedy davon aus, dass auch Control 2 zum Monatsende in die volle Produktion geht. Auch hier ist ein Veröffentlichungstermin derzeit noch nicht absehbar.