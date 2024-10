Alan Wake 2: Jubiläumsupdate erscheint heute, bringt von Fans gewünschte Features

Neben dem DLC The Lake House erhält Remedys Survival-Horror-Spiel Alan Wake 2 heute auch ein Jubiläumsupdate.

Dieses umfasst unter anderem mehrere Quality-of-Life-Features, die sich Fans gewünscht haben.

Alan Wak 2: Jubiläumsupdate verbessert das Spiel

"Wir können es kaum glauben, dass schon ein Jahr seit der Veröffentlichung von Alan Wake 2 vergangen ist", schreibt Senior Community Manager Vida Starčević. "Wir danken allen, die das Spiel gespielt haben und zu einem Teil unserer Fanbasis und der Remedy-Community wurden, ganz egal, wie lange ihr schon dabei seid."

"Die Arbeit an Alan Wake 2 hat seit dem Release nicht aufgehört. Wir haben an zwei Erweiterungen gearbeitet, Night Springs und The Lake House, aber wir haben auch euer Feedback gesammelt und auf Basis dessen an Änderungen und Verbesserungen gearbeitet. Wir vereinen das alles im Jubiläumsupdate, das diesen Namen trägt, weil es nah am Jahrestag der Veröffentlichung von Alan Wake 2 erscheint."

Unter anderem wird es nach dem Download und der Installation des Jubiläumsupdates möglich sein, beim Controller oder der Maus nicht nur die Y-, sondern auch die X-Achse zu invertieren.

"Beides kann eine Frage der Präferenz sein, aber für viele ist es auch eine Frage der Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit", ergänzt Starčević.

Wer auf der PlayStation spielt, kann mit dem DualSense-Controller künftig die Bewegungssteuerung zum Zielen verwenden. Das lässt sich auf Wunsch an- und abschalten, ebenso könnt ihr die Sensitivität und andere Optionen anpassen.

Apropos DualSense: Nach dem Update gibt es nicht nur bei Waffen haptische Effekte, sondern gleichermaßen bei der Verwendung von Heilitems und Wurfgegenständen.

Außerdem ergänzt man ein Menü mit Spielhilfen. Dort findet ihr unter anderem folgende Optionen, die sich wahlweise an- und ausschalten lassen: