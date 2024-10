Alan Wake 2: Letzter DLC The Lake House könnte Hinweise auf Control 2 geben

Alan Wake 2 hat mit The Lake House seine letzte Erweiterung erhalten. Fans spekulieren bereits, dass dieser DLC bedeutende Hinweise auf das kommende Control 2 enthalten könnte. Das Studio Remedy, welches auch an Control gearbeitet hat, könnte mit dieser Erweiterung den Weg für die Fortsetzung des erfolgreichen Titels bereiten und die beiden düsteren Universen weiter zusammenführen.

Vorsicht, lesen auf eigene Gefahr! In diesem Artikel kommen Spoiler vor!

Geheimnisse am Ufer des Cauldron Lake

Die Erweiterung Lake House spielt in einer geheimnisvollen Anlage am Ufer des mystischen Cauldron Lake, der bekannt für seine übernatürlichen Einflüsse ist. In der Rolle der FBC-Agentin Estevez erhalten die Spieler Einblicke in neue Geheimnisse und mögliche Bedrohungen, die eng mit der Welt von Control verbunden sind. Der Zugang zum Oceanview Motel, der als interdimensionales Portal fungiert, ermöglicht Estevez, sich zu weiteren wichtigen Standorten zu bewegen, unter anderem ins Oldest House, das Hauptquartier des FBC in New York.

Mysteriöse Botschaften von Dylan Faden

In dieser Erweiterung trifft Agentin Estevez auf Dylan Faden, den Bruder der Control-Protagonistin Jesse Faden. Dylan, gibt mysteriöse Hinweise darauf, dass sich "draußen etwas verändert und schlimmer wird". Zudem bittet er Estevez, seiner Schwester auszurichten, dass er es "versucht hat". Diese Szene hat bei Fans eine Welle an Spekulationen ausgelöst: Sie glauben, dass Dylan eine zentrale Rolle in Control 2 spielen könnte, möglicherweise sogar als Protagonist oder Co-Charakter neben Jesse. Fans spekulieren zudem, ob ein düsteres News York der Handlungsort werden könnte, welches von übernatürlichen Mächten bedroht wird.

Mit The Lake House endet die DLC-Reihe für Alan Wake 2 und Remedy wird seine Ressourcen nun auf kommende Projekte wie Control 2 oder FBC: Firebreak verteilen, ein Multiplayer-Spin-off im gleichen Universum, welches 2025 erscheinen soll. Fans sind gespannt, wie sich die geheimnisvollen Fäden der Geschichten in der Fortsetzung verweben werden.