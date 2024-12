Alan Wake 2: Neues Update verbessert PS5 Pro-Grafik und lässt euch PSSR abschalten

Remedy Entertainment hat das Update 1.2.7 für sein Survival-Horror-Spiel Alan Wake 2 veröffentlicht. Der neue Patch bringt vor allem wichtige Anpassungen für die PS5 Pro, darunter neue Grafikmodi und die Möglichkeit, Sonys PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ein- oder auszuschalten. Zusätzlich behebt das Update einige Fehler und sorgt für eine verbesserte Spielerfahrung auf allen Plattformen.

PSSR-Toggle und neue Balanced-Mode-Option

Eine der größten Neuerungen betrifft die KI-Upscaling-Technologie PSSR, die für schärfere Bilder und mehr Details sorgen soll. Remedy ermöglicht Spielern jetzt, diese Funktion manuell ein- oder auszuschalten. Hintergrund ist, dass PSSR nicht immer die gewünschten Ergebnisse liefert. Auch Ubisoft bietet mit Avatar: Frontiers of Pandora eine ähnliche Option an, was zeigt, dass die Technologie noch nicht überall optimal implementiert ist. Neben dem PSSR-Toggle führt Remedy einen neuen Balanced-Mode für PS5 Pro-Spieler ein. Dieser erfordert Displays mit 120 Hz und kombiniert die hochwertigere Quality-Mode-Grafiken (inklusive Raytracing) mit der höheren Auflösung des Performance-Modus. Das Ziel ist eine stabile Bildrate von 40 fps, was für eine bessere Balance zwischen Bildqualität und flüssigem Gameplay sorgt. Gerade für Spieler, die großen Wert auf visuelle Qualität legen, ist diese Option ein Mehrwert und hebt die PS5 Pro-Erfahrung spürbar an.

Performance-Verbesserungen und Bugfixes

Der Performance-Modus wurde ebenfalls angepasst, um eine konstantere Framerate zu gewährleisten. Darüber hinaus hat Remedy die Raytracing-Einstellungen im Quality- und Balanced-Mode verbessert, um störendes Bildrauschen zu reduzieren und die visuelle Darstellung insgesamt zu schärfen. Auch einige Fehler konnten behoben werden, im Bereich The Lake House wurden etwa Probleme mit Manuskript-Collectibles sowie fehlender Audioausgabe bei bestimmten Videos korrigiert. Weitere kleinere Optimierungen runden das Update ab und verbessern die Stabilität des Spiels insgesamt. Diese könnt ihr in den Patchnotes des Updates 1.2.7 nachlesen.

Mit Update 1.2.7 liefert Remedy wichtige Verbesserungen für PS5 Pro-Nutzer und erhöht die Kontrolle über Grafik und Performance. Zusammen mit den Bugfixes sorgt das Update dafür, dass die Spielerfahrung in Alan Wake 2 weiter optimiert und das Spiel auf allen Plattformen stabiler wird.