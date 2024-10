Alan Wake 2: The Lake House erscheint nächste Woche

Während des Xbox-Partner-Showcase hat Remedy am Abend das Release-Datum des DLCs The Lake House für das Survival-Horror-Spiel Alan Wake 2 bestätigt.

Die Erweiterung wird demnach am 22. Oktober 2024 veröffentlicht.

Alan Wake 2: Was erwartet euch in The Lake House?

"Das Lake House ist eine mysteriöse Einrichtung, die vom Federal Bureau of Control am Ufer des Cauldron Lake errichtet wurde, um geheime Forschungen durchzuführen ... bis etwas schief geht", heißt es.

"Erforscht die abgedrehten Unterebenen des Seehauses, während ihr in ein erschütterndes Survival-Horror-Erlebnis hinabsteigt, in dem die Realitäten des pazifischen Nordwestens und des Dark Place wieder einmal aufeinanderprallen."

"Als Agent Estevez erkundet ihr die verwinkelten Gänge des mehrstöckigen Lake House und enträtselt die dunklen Geheimnisse, die sich darin verbergen."

"The Lake House erzählt die Geschichte des Besuchs von Agent Estevez in der Lake House-Einrichtung, die parallel zum ersten Teil der Geschichte von Saga in Alan Wake 2 stattfindet“, erklärt Lead Writer Clay Murphy. "Zu dem Zeitpunkt, an dem Saga und Estevez aufeinandertreffen, hat sich die Geschichte dieser Erweiterung bereits ereignet."

"Als wir ursprünglich die Konzepte für [die erste Erweiterung] Night Springs und The Lake House entwickelt haben, wussten wir, dass sie sich tonal stark unterscheiden würden", fügt Game Director Kyle Rowley hinzu. "In den Night Springs-Episoden ging es um diese verrückten 'Was wäre wenn'-Szenarien, in denen wir einige ziemlich einzigartige Ideen erforschen konnten, die manchmal eine ziemlich dramatische Veränderung gegenüber der Haupterfahrung in Alan Wake 2 darstellten. Mit The Lake House wollten wir uns wieder der Horrorseite zuwenden."

Letztlich hat das Lake House nicht nur mit Alan Wake 2 zu tun, sondern auch mit Remedys Control. Im Hauptspiel hat Estevez einen kleinen Auftritt, hier sollt ihr mehr über ihre Rolle als Agentin für das Federal Bureau of Control erfahren.