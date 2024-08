Der Beste kostet 4.000 Euro: Aldi bietet nächste Woche 3 Gaming-PCs mit RTX 40XXer Serie an!

Kommende Woche veröffentlicht Aldi gleich drei neue Gaming-PCs der Marke ERAZER.

Das teuerste Gerät, der ERAZER Mechanic X20, wird dabei zum Preis von 3.999 Euro angeboten.

Das steckt hinter den Gaming-Pcs

Ausgestattet ist besagter PC mit einem Intel Core i9 14900KF sowie einer Palit GeForce RTX 4090, womit man "flüssiges, immersives" Gameplay garantieren möchte.

Außerdem haben wird noch das Z790 AORUS Elite AX als Mainboard, eine 2 TB WD Black SN770 NVMe-SSD sowie 64 GB Kingston Fury Beast RGB DDR5 RAM mit bis zu 6.000 MT/s.

"Das System ist in einem stilvollen InWin-Gehäuse untergebracht, das durch das beleuchtete Glasdesign und ein optimiertes Kühlsystem überzeugt", heißt es. "Für die effiziente Kühlung sorgt ein 360 mm Radiator an der Gehäuseoberseite, der in die Wasserkühlung integriert ist und durch einen 2,8" LCD-Bildschirm ergänzt wird. Weiter wird die Wasserkühlung durch drei Frontlüfter und einen Lüfter an der Rückseite unterstützt."

Der ERAZER Mechanic X20 kostet, wie schon erwähnt, 3.999 Euro und ist ab dem 19. August 2024 im Onlineshop von Aldi erhältlich.

Am gleichen Tag kommen dann auch noch der ERAZER Hunter X30 sowie der ERAZER Bandit P20 in den Onlineshop.

Der Hunter X30 kostet 2.199 Euro und bietet euch einen Intel Core i7 14700F, eine Zotac GeForce RTX 4070 Ti Super sowie 32 GB RAM von Kingston. Außerdem steckt eine 1 TB große SSD im Gehäuse.

Für 1.499 Euro bekommt ihr wiederum den ERAZER Bandit P20 mit Intel Core i7 14700F, Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, 32 GB RAM und 2 TB SSD.