Alien: Isolation 2 wird endlich Realität: Ursprünglicher Game Director kehrt dafür zurück

Könnt ihr es glauben? Das Survival-Horror-Game Alien: Isolation von Creative Assembly ist jetzt zehn Jahre alt.

Und noch immer haben wir keine Fortsetzung bekommen. Aber: Das wird sich ändern! Ja, es geht tatsächlich weiter.

Fan-Wünsche werden wahr

Sega und Creative Assembly feiern das zehnjährige Jubiläum des Spiels unter anderem damit, indem sie endlich einen Nachfolger angekündigt haben.

Al Hope, der Game Director des Originals, teilte diese freudige Nachricht mit der Community. Hope kehrt für die Fortsetzung zurück und übernimmt die Leitung über das verantwortliche Entwicklerteam.

Hope erwähnt das quasi nebenbei, während der allen Fans von Alien: Isolation für ihre Liebe und Leidenschaft in den vergangenen zehn Jahren dankt.

Am Ende seiner Botschaft an die Fan-Community des Spiels schreibt er: "Es ist mir an diesem Tag eine Freude, im Namen des Teams bestätigen zu können, dass eine Fortsetzung zu Alien: Isolation in der frühen Entwicklungsphase ist."

Wie schon erwähnt, ist eine Fortsetzung von Alien: Isolation etwas, was sich viele Fans seit Jahren wünschen. Das gilt nicht nur für mich, denn schon 2017 schrieb ich - verdammt, ist das lange her! -, dass ihr unbedingt Alien: Isolation spielen solltet.

Auch Benjamin Schmädig schwärmt euch in seinem heutigen Artikel von diesem Spiel vor, das man mittlerweile als Klassiker bezeichnen kann.

"Wirklich: Es tut mir wirklich wahnsinnig leid", schreibt er. Es tut mir leid, dass ich seit zehn Jahren nichts Besseres zu tun habe, als jedem, der es nicht wissen will, davon zu erzählen, wie grandios Alien: Isolation war. Beziehungsweise noch immer ist – ich habe es ja gestern erst wieder gespielt. Die PC-Version mit Mod-aufgefrischter Grafik."

Ursprünglich erschien Alien: Isolation im Oktober 2014 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 und PlayStation 3. Umsetzungen für Linux und Mac folgten 2015, auf der Nintendo Switch erschien es 2019 und auf iOS und Android wurde es im Jahr 2021 portiert.

Das Spiel kam zwar bei Kritikern und Fans gut an, mit – nach letztem offiziellen Stand – gerade mal mehr als 2,1 Millionen verkauften Exemplare brachte es aber nicht den erhofften Erfolg.