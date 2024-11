Alien: Isolation: Ein Mod lässt euch das Spiel in Sekunden beenden

Eine neue Mod für das beliebte Horror-Spiel Alien: Isolation sorgt derzeit für Aufsehen. Modder Matt Filer hat das Spiel technisch "vor seinem eigentlichen Beginn" enden lassen. Das ist seine Antwort auf die Kritiker, die das Spiel als zu lang empfanden. In dieser humorvollen Modifikation schafft er es, die zentrale Bedrohung, die tödlichen Xenomorphs, bereits in den frühen Momenten des Spiels erscheinen zu lassen und so eine völlig neue Wendung zu schaffen.

Ironische Wendung

Die sogenannte "unmögliche" Modifikation verändert eine Rückblende zu Beginn des Spiels auf dem Planeten LV-426, in der normalerweise keine Xenomorphs zu sehen sind. Diese Modifikation ist als Antwort auf Kritik gedacht, die unter anderem von IGN oder auch hier auf Eurogamer.de geäußert wurde [Anm. Alex: Touché!]. Matt Filer setzt hier eine kleine ironische Spitze. Statt stundenlanger Spannung stirbt die Crew in seiner Modifikation durch einen Xenomorph, bevor sie überhaupt Ellen Ripleys Flugschreiber finden kann. Ohne den Flugschreiber gibt es keinen Grund für Amanda Ripleys spätere Ankunft auf der Raumstation Sevastopol und damit keine Xenomorph-Bedrohung.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Story-Ende in Sekunden

Matt Filer geht noch einen Schritt weiter und versetzt die Rückblende an den Anfang des Spiels. Das Resultat ist eine Story, die oft in weniger als einer Minute endet. Die Modifikation ist auf der Modding-Plattform Nexus Mods verfügbar und dient gleichzeitig als Werbung für Filers eigenes OpenCAGE-Projekt, eine Open-Source-Tool-Sammlung für Alien: Isolation. Diese Tools ermöglichen unter anderem den Import und Export von Assets, Anpassungen an NPC-Verhalten und Skript-Modifikationen, was umfangreiche Veränderungen am Spiel erlaubt.

Interessanterweise hat Sega kürzlich ein Alien: Isolation-Sequel angekündigt. Doch Filers Mod stellt dieses Sequel scherzhaft infrage. Durch die „zeitliche Verschiebung“ könnte das Sequel theoretisch unmöglich werden. Mit einem Augenzwinkern warnt Matt Filer davor, dass diese Mod die Realität "ins Wanken bringen" könnte. Ein kleiner humorvoller Hinweis darauf, wie eine Modifikation die Regeln des Spiels auf den Kopf stellen kann.