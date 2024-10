Alle hassen die PS5 Pro? Da sprechen Amazons Zahlen eine andere Sprache

Seitdem die PS5 Pro von Sony vorgestellt wurde, wird die Konsole scharf kritisiert. Der Preis ist zu hoch, die neuen Vorteile rechtfertigen die 800 Euro für viele Spieler nicht. Doch der Gegenwind scheint doch nur ein laues Lüftchen zu sein, denn die Charts auf Amazon zeigen ein großes Interesse an der PlayStation 5 Pro.

Die PS5 Pro klettert Amazons Bestseller-Charts hinauf

Am 7. November 2024 soll die PS5 Pro auf den Markt kommen. Im Internet wirkt es, als gäbe es nur Gegenstimmen. Ein Upgrade sei nicht sinnvoll, besonders nicht für einen derart hohen Preis. Die Realität scheint jedoch anders auszusehen.

Welche Vorteile bringt die PS5 Pro? Die neue PlayStation soll die Grenze zwischen Performance- und Grafikmodi reduzieren. Den Spielern soll die Konsole bei stärkerer Grafik eine höhere Bildrate bieten. Für 45 schnelleres Rendering im Vergleich zum Standardmodell sorgen die größere GPU sowie ein schnellerer Arbeitsspeicher. KI-getriebenes Upscaling, Game-Boosts und auch Unterstützung für VRR, Wi-Fi 7 und 8K-Gaming bringt die Konsole mit.

Mit all diesen Werten und auch dem recht hohen Preis richtet sich Sonys Pro-Konsole nicht an die breite Masse. Dennoch zeigen die Zahlen von Amazon, dass das Interesse nicht nur bei einem kleinen Teil der Spieler groß ist.

In den Charts von Amazon US ist die PS5 Pro derzeit auf Platz 1 der meistverkauften Konsolen. Schaut man sich die Charts aller Gaming-Produkte an, zu denen auch Spiele, Hardware und Guthabenkarten gehören, schnappt sich die kommende Konsole schon jetzt den siebten Platz.

Darüber stehen nur PlayStation-, Xbox-, Roblox- und Fortnite-Geschenkkarten. Dafür steht die PS5 Pro über dem DualSense-Controller, der PS5 Slim und einigen aktuellen Spielen.

In Deutschlands Charts steht Sonys Pro-Konsole "nur" auf Platz 14. Bei uns sind die PS5-Slim und der DualSense-Controller noch ein winziges Plätzchen darüber angesiedelt, bevor Guthabenkarten und Spiele den Weg in Richtung des ersten Platzes pflastern. Auch in Ländern wie Frankreich, Italien und England lässt sich die PlayStation 5 Pro im oberen Bereich der Amazon-Bestseller blicken.