Alle Tiere im Microsoft Flight Simulator 2024 stammen aus Planet Zoo

Der Microfoft Flight Simulator 2024 ist seit dem 19. November auf PC und Xbox verfügbar. In dieser von Asobo Studio entwickelten Flugsimulation könnt ihr euch in die Cockpits etlicher Flugzeugmodelle, Hubschrauber, Heißluftballons und mehr setzen, während ihr den wunderbaren Ausblick auf unsere schöne Erde genießen könnt. Beim Entdecken könnt ihr die mehr als 190 Tierarten bestaunen, mit denen Asobo die große Welt geschmückt hat. Wie der Entwickler jetzt bestätigt, stammen diese Tiere direkt aus Planet Zoo, einem Zoo-Aufbau-Strategiespiel von Frontier Developments.

Aus dem Zoo geholt

Welche Tiere gibt es im Microsoft Flight Simulator zu entdecken? Ihr könnt die Klassiker, wie Zebras, Giraffen, Kängurus, aber auch Gnus, Erdferkel oder Anakondas bestaunen. Jorg Neumann, Chef hinter dem Flight Simulator 2024, spricht mit PC Gamer über die Zusammenarbeit mit den Machern von Planet Zoo.

"Ich habe lange Zeit mit Frontier Developments zusammengearbeitet und ich habe meinen Freund, den CEO, angerufen. Sein Name ist Jonny [Watts], und ich sagte: 'Hey, Jonny, ich arbeite an Flight Sim, kann ich deine Tiere von Planet Zoo haben?' Und er sagte: 'Ja, warum nicht?'. Wir haben tatsächlich alle Tiere von Planet Zoo genommen und sie in unsere Welt gepackt, was echt cool ist, weißt du?"

Für den Microsoft Flight Simulator 2024 hat sich Asobo besonders viel Mühe gegeben, auch den Boden reichlich zu schmücken und das Entdecken zu Fuß zu einem interessanten Erlebnis zu machen. Dort unten sollte alles "so gut wie in einem normalen Ego-Shooter" aussehen. Um das zu erreichen, wurden 28.000 Kacheln mit je 100 Quadratmetern genutzt.

"Das ist Sand, das sind Kieselsteine, das sind kleine Felsen, das ist Asphalt, das ist Gras, das ist hohes Gras und dann haben wir das in das System eingespeist", so Neumann. In einem Gespräch mit Eurogamer.de geht Neumann weiter auf die detailreiche Welt im MfS 2024 ein.

So schön das auch alles klingt, der Microsoft Flight Simulator hat bisher einen eher holprigen Start, der von Server-Problemen und frustrierten Fans geprägt ist.